反駁異動傳聞 林全︰ 我不會走
明年是「建設年」 政策要趕快推出
〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長林全昨強調，五二○至今的這段時間，主要是解決舊政府留下來的問題，明年是「建設年」，希望紛擾沉澱後，奠定建設基礎，相信三、五年內就可以看出前景。對於敏感的內閣改組問題，他強調，沒有「五日京兆」的問題，「別期待我明天就走，我不會走。」
歲末年終，行政院長林全昨與媒體茶敘。他表示，新政府就任至今都在盤整舊政府留下的問題，這些問題因過去長期沒處理，本來就有一定程度的社會衝擊和爭議性。而政黨輪替目的還是要為社會解決問題，把舊問題重新盤整，提出改革方案，「是要興利，不只是除弊。」
林全強調，這個階段告一段落後，明年就是「建設年」，是非常關鍵的一年，把基礎的硬體、軟體，包括綠色能源、吸引投資等政策趕快推出來，讓社會大眾知道政府未來的方向和發展前景。
內閣人事隨時檢討 目前沒計畫調整
對於立法院本會期即將結束，林全表示，希望盡快通過「電業法」和攸關長照制度的修法草案，以及完成加速更新老舊建築立法，最重要是能盡速通過中央政府總預算，讓政府加快施政腳步。
被問到行政院長任期問題，林全坦承，「這是我的困擾」，這個工作要離開的原因非常多，沒辦法自己決定，但既然到這裡工作，要做長期留在這裡的打算，每件事情都要規劃得很好。
至於外傳行政院副院長林錫耀將轉任總統府秘書長，林全說，「副院長要離開要經過我的同意吧！目前沒有這件事情。」他指出，內閣改組的事，大家都一直在問，但他的標準答案是， 「內閣人事隨時檢討 ，目前沒有調整的規劃與做法。」
正視民調低迷 會認真思考民眾感受
對於民調低迷的問題， 林全強調，他有注意到民調不高，會認真思考民眾對政府施政的感受。但公共政策必須長期對社會有幫助，有時短期會有困擾或爭議，很難讓大家滿意。例如「勞基法」修正，希望改善勞工的工時，勞團認為不夠、業界則是抱怨對經營造成困境，一個制度改革不容易，修法應該看未來長遠的發展。
行政院日前發布國旅卡新制，明年起每年八千元必須用於國內團體旅遊，引發公務員反彈。林全表示，國旅卡原始目的是希望公務員透過旅遊落實休假，他了解公務員的不滿，行政院也正在與交通部討論進一步放寬相關規定，希望明年二、三月有新方案出爐。
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