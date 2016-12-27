終結雙薪肥貓、黨職併公職 下會期拚三讀
2016-12-27
〔記者曾韋禎／台北報導〕雖然政院版的年金改革草案要等到立院下會期才提出，不過，立法院已於本會期完成審查禁領雙薪、終結黨職併公職等修正草案，可望在下會期完成三讀。
現僅有「公務人員退休法」規範，退休公務員轉任政府捐贈、轉投資二十％以上的法人、基金者，須停領月退休金及優存利息；「學校教職員退休條例」規定，退休教職員再任公職者，須停領月退。尚未全面對軍教人員做出等同公務員的規範。
為徹底杜絕雙薪肥貓，立法院司法及法制委員會已陸續完成審查「公務人員退休法第二十三條之一修正草案」、「學校教職員退休條例第十三條修正草案」、「政務人員退職撫卹條例第十二條修正草案」，規範領有月退休金或月退職酬勞金的退休公務員、教職員、政務人員，若再任公職、政府捐助達二十％的法人、基金，且月薪超過基本工資者，須暫停領取。
但對於再任私立學校者，要全額停領，或能領取自提的三十五％？相關草案將協商出一致性規範，可望下會期完成三讀。
至於黨職併公職，司委會也審查通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，規定年資併計人員，應該在扣除社團（黨職）年資後，重新核算退職給與，若重算結果低於二．五萬元者，能續領二．五萬元；但現領總額已低於二．五萬元者，不再重新核算。
草案也規定，核發機關應於一年內要求所屬社團（民眾服務總社、救國團）返還溢領金額；但政務人員部分，可直接向領受人要求。
為促使考試院儘快檢討政務併常務年資的問題，司委會更大幅凍結考試院一．五億元的人事費預算，要求考試院提出專案報告、檢討相關制度。
至於月退休金從「半年領」改成月領，銓敘部提出的修正案還待考試委員決定，最快明年七月、最晚後年就會上路。
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