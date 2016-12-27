蔡政府18趴改革幅度 超越馬政府版

2016-12-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕年金改革委員會本週末將召開首場分區座談會，開始觸及實質改革內容。針對十八％優存利息的改革時程，年金改革委員會副召集人林萬億日前指出最晚在六年內退場，蔡總統則進一步提及，十八％優存改革時程是否提前，開放大家討論建立共識，例如四年內就完成。相較於馬政府任內提的年改草案，仍保有七％的優存利息，此次蔡政府的改革幅度明顯擴大。

馬政府曾於二○一三年初推出年改草案，十八％優存的改革方向為，首年先降至十二％，之後逐年調降一％，並於第五年降至台銀一年期定存利率再加七％，但訂有九％的上限。草案同時明定以現職待遇的八十％做為退休所得上限，也以「保障弱勢」為由，將「地板」訂在三萬二一六○元。

該草案另對新進公務人員採「確定給付制」兼「確定提撥制」的多層次年金制，以降低整體給付水準；現職人員退休將從八五制改為九○制，以延後退休金起支年齡。當時的立法院民進黨團批評改革幅度太小，也製造新舊公務員間的差別待遇，主張將所得替代率上限訂為七十％。

相關草案於二○一三年五、六月就送出委員會，但在多位國民黨立委強烈反彈，國民黨團也遲未邀集協商下，最後不了了之。

蔡政府上台後也鎖定年金改革議題，國家年金改革委員會將在卅一日召開首場分區座談會，開始觸及實質的改革內容。

除蔡總統宣示的十八％優存改革期程，有關保障基本生活的「地板」，林萬億表示，目前討論過的四方案是選項，包括最低基本工資（明年起為二萬一○○九元）、年終慰問金（二萬五○○○元）、中低收入戶最低生活費乘以二（二萬二八九六元）、大法官釋字第二八○號解釋（不低於委任第一職等最高本俸加專業加給，三萬二一六○元）。

相較於馬政府任內提出的草案，蔡政府在分區座談會前釋出的改革藍圖，無論是十八％優存的改革結果、所得替代率、地板，改革幅度都更大。