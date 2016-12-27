婦聯會遲不提供財報 葉俊榮：不排除解散
2016-12-27
〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院通過不當黨產條例後，政府對國民黨不當黨產展開追討，被外界質疑是國民黨附隨組織的婦聯會，自一九五○年成立至今財報均不透明，主管機關內政部多次去函要求提供財報也未獲理會。內政部長葉俊榮昨在立院內政委員會答詢表示，廿一日已再次行文，盼婦聯會配合辦理。若婦聯會再不改善？葉說，未來也不排除解散婦聯會。
內政部自二○○六年提出政黨及政治團體財務申報辦法，規範政黨及政治團體每年須申報財產，但婦聯會過去徵收勞軍捐、相關資產均未按照規定申報，每年均以未經會員同意不願提供財報。行政院不當黨產委員會也曾坦言，要查婦聯會財產十分不易，只能從婦聯會所捐助成立的基金會著手。
立法院內政委員會今年十月間曾做成決議，要求內政部應於三個月內就地籍資料主動清查，婦聯會或其附隨組織名下的不動產資料，以利清查是否有不當取自國家的資產，若婦聯會仍拒絕提供資料、配合調查，內政部應依人團法處理。
民進黨立委賴瑞隆昨天於內政委員會質詢時，詢問此案處理進度。葉俊榮表示，內政部一再行文婦聯會，但婦聯會仍未辦理，顯見這個團體對內政部的要求並沒有配合，本月廿一日再次行文，希望十五日內配合內政部提供相關資料，如果沒有，會請會計師查帳。
賴瑞隆進一步詢問，若婦聯會仍持續不配合，是否考慮依照人民團體法解散婦聯會？葉俊榮說，「這都不排除」，一切按照程序來走，希望婦聯會好好配合。
內政部會後說明，依照人民團體法第五十八條規範，人民團體違反法令與章程，主管機關可撤免其職員、撤換其理事長；下一步就是「限期整理」，清查團體財產、全面改選理監事；第三步為廢止許可，全面清查團體債權與債務的關係，若持續未改善，最後一步才是解散。
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