向黨中央開戰 黃復興併選案才是關鍵
2016-12-27
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會上週三通過黨主席提前改選和黃復興黨代表併選兩案，中常委姚江臨等人昨早委託律師對黨中央和黨主席洪秀柱提告，黨內分析如此急促提告的原因，黨主席提前改選應屬於其次，黃復興黨代表席次和地方黨部併選更是關鍵。因為併選會稀釋本土派黨代表的票源，讓黃復興背景的黨代表數量倍數成長，勢必壓縮本土派空間。
國民黨中央在上週中常會中不理大批中常委缺席杯葛，硬是通過下屆黨主席選舉提前到五二○、黃復興黨部黨代表席次併入縣市黨部合併選舉等案，引爆爭議，反對派昨天更大動作提告黨主席和黨中央。
外界認為提早黨主席選舉有利現任者尋求連任，因此，反對派中常委們火速下手提告，但據悉，黨主席選舉提前還在其次，將黃復興黨代表席次併入各縣市黨代表合併選舉，採「同一票匭、統一計票」，才是反對派會如此心急的重點。
依上屆為例，國民黨黨代表共有一一四七席，其中黃復興黨部黨代表有一○二席，黃復興黨代表占全部黨代表比例不到十分之一，而國民黨內黃復興黨員卻有近九萬，幾乎占了全數黨員的近三分之一。
黨內分析，若未來不再有黃復興黨代表，表面上不再是特權，實際上卻是解放束縛，一○二席黃復興黨代表的「天花板」就此被打破，恐怕會徹底改變現狀，加上黃復興黨員在黨內選舉的高參與度、高投票率，只要分配得當，席次絕對超越一○二席，甚至可能倍數成長，勢必大幅壓縮本土派空間。
對於法律戰的來勢洶洶，黨中央除設停損點外，也知悉中常委們反彈重點在於黃復興黨代表席次併選案，也有提出「日出、日落」條款採緩兵之計的聲音，不過，由於黨中央先前已跟黃復興黨部達成共識，若因中常委們反彈變卦，黨內憂心又釀成另一場風暴。
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