國民黨中常委告洪秀柱 北院火速分案

2016-12-27

〔記者溫于德、林良昇／台北報導〕國民黨上週三舉行中常會，在逾廿位中常委缺席下，黨中央仍強行通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，下屆黨主席選舉期程提早，並改變黨代表選舉劃分規定，引發姚江臨等多位中常委不滿，昨委由律師控告國民黨與黨主席洪秀柱，並聲請暫時處分，要求國民黨不得在訴訟結束前執行上週三決議。台北地院昨收狀後已立即完成分案。

對此，國民黨文傳會副主委唐德明昨受訪表示，尊重中常委身為人民提出訴訟的權利，但中常會是黨內溝通、討論的平台，還是希望每次中常會，每位中常委都可以來參加，提供黨寶貴意見。

國民黨中央在十九日通過中央工作會議，以「回歸黨章」為由，將明年黨主席選舉從以往的七月中下旬提前到五月廿日舉行，並將黃復興黨部黨代表席次併入各縣市黨部合併選舉，廿一日中常會雖遭大多數中常委以缺席方式杯葛，但黨中央仍強勢主導通過，引發爭議。

姚江臨等中常委不滿中常會上的處置，認為在場出席人數有爭議，中常會的決議應當無效，委請曾替前立法院長王金平打贏「馬王政爭」的律師許英傑代表至台北地方法院，對洪和黨中央提起民事訴訟，向黨中央開戰。

挺柱團體聲援洪「驅除內奸」

姚江臨委託提告的內容主要有，請法院裁定上週中常會作法違背國民黨內規定，決議應不成立；他另向法院聲請暫時處分，不得執行黨主席選舉案，同案具名中常委還包括游家富、邱炳煌。

受託律師許英傑昨並未現身，而是委由事務所人員遞狀，遞狀人員十分低調，並未受訪。

北院昨天收狀後，立即將本件分案給「山」股法官張宇葭。庭長廖建瑜表示，本案涉及假處分，相較一般案件進行程序會快很多，預料開庭時也會給雙方在庭上陳述意見機會，不過目前還無法確定開庭日期。

此外，台北地院外昨天也出現「挺柱」派的藍天行動聯盟人士到場聲援洪秀柱。聯盟成員說，古時候叫驅除韃虜恢復中華，現在叫驅除內奸恢復中華民國，還高喊「國民黨加油，開除姚江臨」，「姚江臨滾蛋、王金平滾蛋」，並搖旗吶喊「忠黨愛國，挺洪秀柱」等。

對此，姚江臨昨受訪時回嗆：「我隨時都可滾蛋！」他當了十三年國民黨中常委，在國民黨還在野時，都在為國民黨經營，也沒要一官半職，他在為國民黨打仗時，「那些人不知道在哪裡？」

姚江臨︰

依既定步調走 不會改變

姚並說，確實有些中常委向他關心對黨中央的動作，但還是會依照既定步調走，不會改變，重點在於，基層對馬上要推動選制改變的反應很大，身為中常委不得不反映，加上中常會當天開會沒程序正義，「全世界沒人這樣搞的！」