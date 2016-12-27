國民黨中常委告洪秀柱 北院火速分案
〔記者溫于德、林良昇／台北報導〕國民黨上週三舉行中常會，在逾廿位中常委缺席下，黨中央仍強行通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，下屆黨主席選舉期程提早，並改變黨代表選舉劃分規定，引發姚江臨等多位中常委不滿，昨委由律師控告國民黨與黨主席洪秀柱，並聲請暫時處分，要求國民黨不得在訴訟結束前執行上週三決議。台北地院昨收狀後已立即完成分案。
對此，國民黨文傳會副主委唐德明昨受訪表示，尊重中常委身為人民提出訴訟的權利，但中常會是黨內溝通、討論的平台，還是希望每次中常會，每位中常委都可以來參加，提供黨寶貴意見。
國民黨中央在十九日通過中央工作會議，以「回歸黨章」為由，將明年黨主席選舉從以往的七月中下旬提前到五月廿日舉行，並將黃復興黨部黨代表席次併入各縣市黨部合併選舉，廿一日中常會雖遭大多數中常委以缺席方式杯葛，但黨中央仍強勢主導通過，引發爭議。
姚江臨等中常委不滿中常會上的處置，認為在場出席人數有爭議，中常會的決議應當無效，委請曾替前立法院長王金平打贏「馬王政爭」的律師許英傑代表至台北地方法院，對洪和黨中央提起民事訴訟，向黨中央開戰。
挺柱團體聲援洪「驅除內奸」
姚江臨委託提告的內容主要有，請法院裁定上週中常會作法違背國民黨內規定，決議應不成立；他另向法院聲請暫時處分，不得執行黨主席選舉案，同案具名中常委還包括游家富、邱炳煌。
受託律師許英傑昨並未現身，而是委由事務所人員遞狀，遞狀人員十分低調，並未受訪。
北院昨天收狀後，立即將本件分案給「山」股法官張宇葭。庭長廖建瑜表示，本案涉及假處分，相較一般案件進行程序會快很多，預料開庭時也會給雙方在庭上陳述意見機會，不過目前還無法確定開庭日期。
此外，台北地院外昨天也出現「挺柱」派的藍天行動聯盟人士到場聲援洪秀柱。聯盟成員說，古時候叫驅除韃虜恢復中華，現在叫驅除內奸恢復中華民國，還高喊「國民黨加油，開除姚江臨」，「姚江臨滾蛋、王金平滾蛋」，並搖旗吶喊「忠黨愛國，挺洪秀柱」等。
對此，姚江臨昨受訪時回嗆：「我隨時都可滾蛋！」他當了十三年國民黨中常委，在國民黨還在野時，都在為國民黨經營，也沒要一官半職，他在為國民黨打仗時，「那些人不知道在哪裡？」
姚江臨︰
依既定步調走 不會改變
姚並說，確實有些中常委向他關心對黨中央的動作，但還是會依照既定步調走，不會改變，重點在於，基層對馬上要推動選制改變的反應很大，身為中常委不得不反映，加上中常會當天開會沒程序正義，「全世界沒人這樣搞的！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 鋼瓶噴飛百米 衝破國小護欄
- 新豐漁民再嗆 星光部隊滾出去
- 任天堂新遊戲受挫 股價兩週跌20%
- 〈旅遊的滋味〉黃金海岸的珍珠──月之堡
- 留住資金 中國嚴禁「螞蟻搬家」換匯
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之5 莊韻蘋／去你的旅行
- 賴琳恩C奶大解放 深V開到腰
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
- 糖協新董座非台糖人 引不滿
- 來四湖箔子寮 看今年最後夕照
- 耶誕節205對登記結婚 3年來最多
- MLB》最棒的耶誕禮物 洛磯簽下超級工具人
- 《汪啟疆引領》徜徉文學 受刑人︰枯寂的心逢甘霖
- 台日高中棒球賽》空窗2年 張偉聖要拚回來
- 點瓦斯燒死密友 運將起訴
- 涉洩漏LED標案底標 台鐵職員10萬交保
- 借調期滿 嘉市副市長侯崇文下月初離職
- 先寒害後強颱 洋蔥減產3成
- 中信50週年「台灣篇」上線 吳念真操刀
- 第二條快捷公車 30日正式上路
- 黑人裝白富帥 釣傻女拿夫當人頭幫行騙
- 迎戰2017╱中信史耐德 戰績壓力飆破表
- 修約箝制北農 北市市場處擬一果租約改半年
- 愛恨一線間／復仇快感很短暫 理智恢復會更痛
- 自由廣場》世足才是台灣外交新藍海
- 哺乳室體貼媽咪 高榮、文藻科大獲獎
- 陳子玄挺肚上工 自豪兒子住豪宅
- 還地變荒地 坐等身價大漲
- 【洛杉磯傳真】 王丹／那個絕世小島（三）
- 國泰金看明年景氣 出隧道還有限速
- 《國際現場》日Denso投入AI車用系統研發
- 民調15個月後才掉 柯：已很厲害
- 富產險獨董 李中彥15萬入袋
- 歐巴馬稱自己能選贏川普 川普霸氣回應
- 俄發現墜海軍機殘骸 尚未懷疑恐攻肇禍
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 自由廣場》光復高中學生要灌爆總統府？
標題：國民黨中常委告洪秀柱 北院火速分案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email