李登輝︰憲改現在就要改

2016-12-26

網路平台上路 期待「台灣行憲日」

〔記者鍾麗華／台北報導〕「台灣要真的行憲日！」李登輝基金會秘書長王燕軍主持的「憲改現在改」網路平台（www.democraticreform.org.tw）日前上路，前總統李登輝昨天透過臉書分享指出：「憲政改革刻不容緩，現在就要改。」

李登輝基金會九月的年度募款餐會中，李曾拋出憲改議題強調：「展望二○二○年大選，憲改是任何政黨都無可迴避的議題。」十月中山大學「李登輝政府研究中心」成立時，李也指出，第三次政黨輪替要強化台灣為主體性國家，憲政改革是最好的方法。

王燕軍昨受訪指出，李登輝基金會創設這個提供人民討論、研究憲改的網路平台，盼能讓人民的意見成為推動憲改的依據與動力。

王燕軍在臉書貼文說，十二月廿五日是中華民國的行憲紀念日，但這是與台灣現狀名實不相符的節日。每回都提醒大家，目前的憲法不僅是現今政治環境與國家現況扭曲的根源，更不斷戕害台灣人民統合意識。憲改是台灣追求國家正常化關鍵的一步，在民主價值幾已成為人民共識的今天，推動憲改工程的時刻已來臨。為了讓台灣人民可以真正當家作主、為了讓新世代有一個正常的國家、為了讓人民感到光榮的「台灣行憲日」早日到來，憲改刻不容緩，現在就要改。

王燕軍強調，盼年輕人透過此一網路平台，表達自己對國家憲法的想法，基金會也將請相關的學者專家開闢討論區，充分討論，並彙整相關資料對外公布，也提供政府參考。