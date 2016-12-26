落實虛級化 省諮議會剩一人獨撐

2016-12-26

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府上週任命前新竹縣長鄭永金為第七屆台灣省諮議會諮議員並指定為諮議長，但並未同步任命其他諮議員。府院高層昨表示，省諮議會已無功能，因此新政府不再任命諮議員，藉此落實「虛級化」，未來有機會修憲時，就能將它「處理掉」。

根據「台灣省諮議會組織規程」，省諮議員至多二十三人，任期三年，由行政院長提請總統任命。「地方制度法」規範省諮議會是「對省政府業務提供諮詢及興革意見」。

但「精省」後，台灣省政府已無政可施、無公可辦，省諮議會每半年一次的固定會期與固定加開四次臨時會，淪為參訪與演講。省諮議員雖為無給職，但每人每次出席費可領兩千元，並享有健保費、健檢費、交通費、膳食費等各項福利，每年預算約四百萬元。

馬政府在第六屆時任命二十一位諮議員，其中九人在第五屆任內不曾提任何建言，又再度被任命，此外，有近七成曾任國民黨黨部主委等幹部，當時即遭批「酬庸」。第六屆諮議長李源泉已提前於今年七月辭職，其餘諮議員任期已在十二月二十日結束。

新政府不再派任省諮議員

高層官員表示，由於省諮議會仍是憲法上的機關，不能不存在，加上目前仍有「議政博物館」與「議會外交」等業務，而省諮議會屬民意機關性質，不能像台灣省與福建省政府主席由行政部門來兼任，最後決定派任省諮議長維持基本的運作。

諮議長鄭永金 盼續派諮議員

對於「只有諮議長、沒有諮議員」的狀況，廿一日上任的鄭永金說，他匆忙上任，並不知道中央的決定；而諮議員未領薪水，僅是榮譽職，可提供基層的建議與聲音，他認為有必要存在，會向行政院建議，盼中央能審慎衡量。

民進黨立委莊瑞雄指出，民進黨在野時就不斷質疑台灣省諮議會的功能，若還任命諮議員「很難看」，其實任命省諮議長也是「留個尾巴」。時代力量立委徐永明認為，除省諮議會外，也應積極檢討台灣省與福建省政府，若僅以遇缺不補的方式處理，相當消極、被動，應讓相關機關與行政院中部辦公室合署辦公，才能有效減少預算。