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省諮議會現址 將轉型INGO中心

2016-12-26

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣外交處境艱困，蔡英文總統在競選時曾提出建立「國際非政府組織（INGO）中心」的構想，透過民間力量，為台灣發聲。而蔡政府決定在台中霧峰的台灣省議會原址打造成INGO中心，吸引INGO來台駐點，據了解，無疆界醫師組織等團體已表達進駐意願。

無疆界醫師組織有意進駐

副總統陳建仁六月初接見聯合國「非政府組織公共資訊部門（UN NGO/DPI）」執委會主席納茲訪問團時曾透露，將在台中規劃成立「NGO國際中心」。他並說，若能在台建置「INGO中心」，未來INGO來台駐點，讓台灣成為亞太地區支援非政府組織的領航者，將可吸引INGO更加關注台灣。

台中市長林佳龍今年七月出席民進黨中常會，爭取中央支持將省諮議會改造為INGO中心，初估總經費需要二十億元，並分成三階段推動。總統蔡英文在會中表態「全力支持」，並裁示行政院副院長林錫耀組成專案小組，幫助台中市政府規劃籌備相關工作。

不過，目前「獨撐」省諮議會的諮議長鄭永金表示，雖然省諮議會在精省之後，已經虛級化，但其前身台灣省議會對台灣民主貢獻大，也是地方議會的標竿，尤其典藏了近五十多年來各黨派菁英的問政資料，也有人建議轉型成民主議政園區；至於要如何規劃利用，他沒有意見，也相信中央會做出最有智慧的決定。

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  • 蔡政府將落實省諮議會虛級化，只派諮議長，不派諮議員。諮議會現址將轉型打造為國際非政府組織中心。（資料照）

    蔡政府將落實省諮議會虛級化，只派諮議長，不派諮議員。諮議會現址將轉型打造為國際非政府組織中心。（資料照）

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