一週大事（12月18日至24日）

2016-12-25

國內：

●位於西非的邦交國聖多美普林西比二十一日宣布與我斷交，我方亦即刻終止外交關係，停止一切雙邊合作計畫。

●桃園市大溪高中新建圖資大樓工程二十一日進行灌漿作業時，因灌模失敗而倒塌，致五名工人遭混凝土漿掩埋喪命。

●美國總統歐巴馬二十三日簽署「二○一七年國防授權法案」，解除對台軍事交流限制，未來美國助理部長以上層級的資深官員及現役將官都可訪台。

國外：

●德國首都柏林的耶誕市集十九日遭伊斯蘭國成員阿尼斯．艾姆里駕駛卡車衝撞，造成十二人喪生。義大利員警於二十三日在米蘭市郊擊斃主嫌。

●俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫十九日在首都安卡拉遭土國員警射殺身亡，槍手聲稱要報復俄在敘利亞的戰爭罪行。但俄、土兩國稱此為恐怖攻擊。

●日本最高法院二十日宣判沖繩縣府敗訴，防衛省將重啟在名護市邊野古的機場工程。駐沖繩美軍則於二十二日歸還四千公頃的「北部訓練場」用地。