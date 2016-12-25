星期專論》半世紀前他們就提出「一中一台」

2016-12-25

◎盧世祥

耶誕節後，新年到來，新年帶來新形勢。一九七○年元月二日，被蔣家政權全天二十四小時監控在家的台大教授彭明敏，秘密逃離台灣，最後抵達瑞典，嚐到「自由的滋味」，事經《紐約時報》、《新聞週刊》報導，喧騰國際。彭明敏與學生謝聰敏、魏廷朝一九六四年因發表〈台灣人民自救運動宣言〉，遭當局以「意圖煽動，以非法之方法，變更國憲，顛覆政府」判刑，後雖在國際壓力之下特赦，續遭軟禁。

台灣人民自救宣言 一九六四年發表

四十七年後重提這段往事，不僅彭明敏脫出台灣的過程，驚心動魄，有如電影「不可能的任務」；其師生所發表的〈自救宣言〉，在台灣人民對抗不公不義政治壓迫、追求獨立自主之路，多值回顧並力求實踐。特別是如今美國政黨輪替，川普即將就任總統，新年新局新挑戰，台灣思索積極因應之際。

彭明敏秘密出走事件，除了「搭船偷渡」的揣測，也盛傳美國中央情報局（CIA）參與其事。一九七二年美國總統尼克森中國之行，中國總理周恩來還當面質疑美國協助彭明敏離開台灣，尼克森只簡單回應，美國政府與彭案無關。

彭明敏成功脫離台灣，整個行動過程可簡單描述如下：突破特務監控、變造日本護照、易容變裝改型、松山機場出境、外國友人義助、輾轉抵達目標。所有這些，都經精心策劃、秘密從事、有效執行。

當事人彭明敏對此有一段回顧：「一個單臂人，無任何證件，要從台灣輾轉到瑞典，當時國際旅遊尚未盛行，飛機班次少，航程也短，…每一站都要停下加油或換飛機，其複雜難度好像要飛到月球。」參與其事的傳教士唐秋詩（Judith Thomas）今年六月在台灣說，彭案進行的過程困難驚險，也有趣味十足的細節，但「直到任務順利完成，蔣家政權仍一無所知，才是整件事最有意思的。」

除了逃亡策劃及過程無比精彩，彭明敏師生的〈自救宣言〉，半個多世紀以後審視，歷久而彌新，令人不能不讚服其先知先覺，為建立正常國家社會所指出的道路。

必須強調，〈自救宣言〉在蔣家專制時代提出，倡議建立新國家新政府，不見容當局，彭明敏師生因此鋃鐺入獄。當時，蔣家政權仍以「反攻大陸」愚民，延續威權統治，也讓中國的內戰糾葛禍延台灣。同時，台灣與美國仍有邦交，美軍進駐台灣；彭明敏奔向自由出發之日，正逢美國副總統安格紐（Spiro Agnew）訪問台灣之時。

自救宣言：一中一台 鐵的事實

〈自救宣言〉開宗明義，直言「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實！」「反攻大陸」絕不可能。它強調，台灣要建立一個民主、工業化國家，進而號召團結人民的力量，自己的台灣自己救，「不分省籍，竭誠合作，建設新的國家，成立新的政府」。有別於蔣家政權，它楬櫫三大目標：實行民主政治，制定新憲法，重新加入聯合國。

有如彭明敏當時所說，提出〈自救宣言〉，是要以「事實而非虛構，實際而非迷思」為基礎，激發對台灣前途「大辯論」。事實是，國民黨當局以一個「沒有中國的中國政府」、「反攻大陸」等神話，由少數大陸人以未經民主程序高壓統治台灣多數人民，最忌諱台灣人和大陸人真正合作。同時，台灣人民有追求建國與實施民主的願望，不管名稱叫什麼，一旦台灣新地位建立，與共產中國建立某種臨時協議，至最後建立非敵對關係，並非不可能。

〈自救宣言〉提出五十多年來，國際環境丕變，台灣社會政治也發生重大變化。它所主張的總統普選、政黨政治、廢除特務、保障人民自由權利、開放社會、裁減軍隊、發展經濟等，大都實現。但在司法獨立、廉能政治、人民守法等，仍待推進。另一方面，國共雖從鬥爭走向和解，中國內戰餘緒仍透過「一中」糾纏危脅台灣，台灣至今仍非正常國家。

川普質疑一中 與自救宣言不謀而合

二○一四年，年輕世代反對與中國簽訂服貿協議而有「太陽花運動」，喊出「自己的國家自己救」，回應五十年前〈自救宣言〉的召喚。如今川普質疑「一個中國」原則，與〈自救宣言〉「事實而非虛構，實際而非迷思」的基礎，也不謀而合。

一中虛幻口號 台灣人斷難接受

事實上，按一九五一年〈舊金山和約〉，日本放棄對台灣主權，但未明言歸屬；身為簽署國的美國，立場一直是「台灣地位未定」，從未承認「台灣是中國的一部分」。美中一九七二年「上海公報」所指「一個中國」，依美方宣示，雖是「台海兩岸中國人」的共同主張，美國僅「認知」（acknowledge）而非「承認」（recognize）或接受。更重要的，民主化之後的台灣，人民決定國家主權，現今民意自認「中國人」者比率只個位數，難怪「一中」在台灣「敗市」。現實上，不論「一中原則」、「九二共識」、「一中各表」一如當年「反攻大陸」，都屬迷思而不現實；假的真不了，也難持久。在抗拒中國併吞之路，台灣人民斷難接受以虛幻口號，強迫決定國家未來。

至於彭明敏，不論在海內外，為台灣獨立自主奔走、提出真知灼見，長年如一，維持知識份子一貫格調，樹立台灣社會典範。（作者是資深新聞工作者）