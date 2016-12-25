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挺同婚遭連署罷免 黃國昌：尊重選民

2016-12-25

〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕北北基安定力量聯盟發起罷免「時代力量」立委黃國昌行動，昨天在汐止火車站前廣場連署，活動結束已收集到三千一百餘份，尚不包括已取走連署書、還未寄回的數量。發起人北北基安定力量聯盟主席孫繼正表示，若黃國昌當時參選立委的政見有支持同性婚姻，絕不會投給他，選後快一年，很多政見還未付諸實現，卻在支持同婚修法，「根本是騙選票。」

黃國昌昨天出席時代力量新北本部舉辦的「婚姻平權座談會」表示，尊重每一個公民行使憲法上的直接民權，但是他捍衛婚姻平權、支持婚姻平權的立場，不會動搖。

來自金山、瑞芳、貢寮等新北市十二選區反同婚的民眾，昨齊聚汐止火車站前廣場呼喊「婚姻家庭、全民審查」、「性別混淆、退出校園」等口號，一名住汐止的單親媽媽說，完全無法認同多元情慾侵入校園，荒腔走板，已墮落到色情淫亂的地步。

「這種立委很可恥，唾棄他！」孫繼正指出，黃國昌選前從未將同婚修法納入政見，現在卻要力推，很後悔全家人都投他；上月底到黃國昌服務處陳情，同行友人卻被肉搜、公布個資，黑色恐怖使人心生恐懼，這種製造社會對立，以達到謀取個人政治利益的立委，不能代表民意。

根據新通過的罷免提案門檻，提議人數應超過原選舉區選舉人總數一％，成案人數應超過十％，通過門檻為有效同意票數多於不同意票數，且同意票達選舉人總數的四分之一以上；黃國昌的第十二選區選舉人數為廿五萬一千一百九十一人，依法只要有兩千五百一十二人提議、兩萬五千一百二十人連署，就能舉行罷免投票。投票結果，只要同意票多於不同意票，且同意票超過六萬二千七百九十八票，罷免案即通過。

不過，黃國昌則繼續向執政者喊話，指幫一群長時間被歧視壓迫的人，主張他們的權益，這事不該再拖下去。

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  • 立委黃國昌呼籲反對同志婚姻者想想反對最深切、恐懼的理由是什麼。（記者何玉華攝）

    立委黃國昌呼籲反對同志婚姻者想想反對最深切、恐懼的理由是什麼。（記者何玉華攝）

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標題：挺同婚遭連署罷免 黃國昌：尊重選民


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