挺同婚遭連署罷免 黃國昌：尊重選民
2016-12-25
〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕北北基安定力量聯盟發起罷免「時代力量」立委黃國昌行動，昨天在汐止火車站前廣場連署，活動結束已收集到三千一百餘份，尚不包括已取走連署書、還未寄回的數量。發起人北北基安定力量聯盟主席孫繼正表示，若黃國昌當時參選立委的政見有支持同性婚姻，絕不會投給他，選後快一年，很多政見還未付諸實現，卻在支持同婚修法，「根本是騙選票。」
黃國昌昨天出席時代力量新北本部舉辦的「婚姻平權座談會」表示，尊重每一個公民行使憲法上的直接民權，但是他捍衛婚姻平權、支持婚姻平權的立場，不會動搖。
來自金山、瑞芳、貢寮等新北市十二選區反同婚的民眾，昨齊聚汐止火車站前廣場呼喊「婚姻家庭、全民審查」、「性別混淆、退出校園」等口號，一名住汐止的單親媽媽說，完全無法認同多元情慾侵入校園，荒腔走板，已墮落到色情淫亂的地步。
「這種立委很可恥，唾棄他！」孫繼正指出，黃國昌選前從未將同婚修法納入政見，現在卻要力推，很後悔全家人都投他；上月底到黃國昌服務處陳情，同行友人卻被肉搜、公布個資，黑色恐怖使人心生恐懼，這種製造社會對立，以達到謀取個人政治利益的立委，不能代表民意。
根據新通過的罷免提案門檻，提議人數應超過原選舉區選舉人總數一％，成案人數應超過十％，通過門檻為有效同意票數多於不同意票數，且同意票達選舉人總數的四分之一以上；黃國昌的第十二選區選舉人數為廿五萬一千一百九十一人，依法只要有兩千五百一十二人提議、兩萬五千一百二十人連署，就能舉行罷免投票。投票結果，只要同意票多於不同意票，且同意票超過六萬二千七百九十八票，罷免案即通過。
不過，黃國昌則繼續向執政者喊話，指幫一群長時間被歧視壓迫的人，主張他們的權益，這事不該再拖下去。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- 民調不滿意度5成9 柯：還有下半場不要緊張
- 食品公聽會開不成 休會後下午改為座談會
- 大巨蛋處理差？ 柯P怒：你有辦法處理更好嗎？
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- 台南2人互毆進警局 藍綠議員+官員都來關切！
- 男碩士生約少男援交 鬼扯寫論文要用到
- 《台灣年度10大賣座外片》 美國隊長踩死侍奪冠 屍速列車搶第3
- 無照駕駛又酒駕 超級酒空還撞上警察被逮
- 幫母腳底按摩 收容人淚汗俱下
- NBA》耶誕大戰打騎士 杜蘭特、柯爾想法大不同
- 童年吃喪宴遭趕 董座認捐70桌宴寒士
- CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象
- 小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子
- NBA》差點被林書豪賞火鍋 騎士球星一句話開嗆（影音）
- 遊雲嘉南 電動自行車上路
- NBA》輸得好冤！金塊約基奇關鍵犯規是誤判（影音）
- 屏東家扶學子秀舞技 謝冬衣捐贈
- 婦遭詐騙160萬 僅換得一紙假公文
- FB社團購物陷阱多 媽媽幫兒買玩具遇詐
- 慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影
- NBA》耶誕大戰明開打 後布萊恩時代誰能爭鋒？
- 看星戰外傳看到睡著 男子深夜報警求助
- 空氣品質最差測站 左營42天登今年榜首
- 學童古坑服務區快閃表演 感恩社會關懷偏鄉
- 鬧上國際 社科老師心痛慚愧
- 天氣轉冷 關慈中醫：三九貼有助改善筋骨痠痛
- 耶誕假日全台晴朗高溫 週二北部低溫下探14度
- 耶誕節放送愛 科大生偏鄉「童」樂會
- 鄭朝方、張學舜 推客家菜上國宴
- 橡皮艇拋錨關渡橋下 消防馳援拖回
- 清晨4：42花蓮外海地震 芮氏規模4.2
- 睡倒在男星肩上照曝光 許維恩：都假的！
- 迎耶誕 知本溫泉歡樂路跑
- 林明憲第二春 明年重返校園
- 中國螞蟻金服平台 爆公司債違約
- 國民旅遊被嫌貴 觀光局：品質保證
- 陳柏煜／耶誕禮物
- 扶輪社學甲辦篩檢 盼偏鄉民眾有「腎利人生」
- 教跳舞竟打瞌睡 曹西平怒槓陳隨意
- 溪床撒鹽造雪景挨轟 廣告公司傳簡訊道歉
- 公墓綠美化 烏日第一公墓遷葬啟動
- 棒球》王柏融出席穀保OB賽 廖正井當面邀打經典賽
- 日職》無緣當殷仔隊友 中日龍簽下馬林魚左投
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：挺同婚遭連署罷免 黃國昌：尊重選民
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分