國民黨今辦反核食遊行 立院黨團要黨中央「理性溫和」

2016-12-25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今日號召群眾上街頭反對核災區食品進口，讓人玩味的是，就在洪秀柱御駕親征前夕，立法院國民黨團二十三日突然行文黨中央政策會與文傳會，傳達「本黨團所發起之反核食公投活動已引起民眾熱烈回應，致行政院對日本核災食品轉向維持現狀，故『建請黨中央以理性溫和的方式處理，避免激烈抗爭以致失焦，俾利後續反核食公投之進行』」立場，讓黨中央方面非常感冒。

黨團突行文 黨中央「非常感冒」

黨務人士表示，公投、反核食遊行原本就是分進合擊，今日遊行當然也會秉持溫和理性，不能理解為何一通電話就可以溝通的事，黨團竟如此大費周章發公文表述立場，動作實在過於突兀。

為了反制民進黨政府有意開放日本核食進口，國民黨中央十一月先行發動全民連署活動，本月初國民黨副主席郝龍斌在事前未經內部溝通下，逕自串聯立院系統推動反核食公投，此舉也被外界解讀是為營造競逐黨魁寶座聲勢，黨中央第一時間表態不推公投。

藍委挺郝公投 洪辦遊行 雙方角力

未料後來全台反核食連署活動，全被郝龍斌及藍委「整碗捧去」，轉為連署公投提案舞台，洪陣營於是將郝龍斌的公投定位成與黨中央「分進合擊」，進而還要推動罷免綠委，雙方角力痕跡明顯。

洪秀柱今日號召群眾上街頭反對核食進口，國民黨設定動員五千人為最低標，而由副主席胡志強擔任總會長的「全國公教軍警暨退休人員聯合總會」，也將配合動員軍公教一起走上街頭。黨內解讀胡志強此舉，是夾在未來黨魁之爭兩位競爭對手洪秀柱、郝龍斌之間，不能「順了姑意」卻「逆了嫂意」。