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柯承亨內定接海基會秘書長

2016-12-24

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕海基會副董事長兼秘書長張天欽於日前請辭，據了解，遺缺內定由前國安會諮委、前國防部副部長柯承亨接任，並於明年一月一日上任。

柯承亨曾是前總統陳水扁得力的左右手，阿扁早年擔任立委時，柯是他的助理；扁競選總統所提「國防政策白皮書」，即由柯承亨操刀。據指出，柯承亨將專任海基會副董事長並兼秘書長。

張天欽現為陸委會副主委，同時擔任海基會副董事長兼秘書長，海基會發言人李麗珍表示，在兩會新人事初期，以此過渡性安排加強兩會聯繫合作，目前兩會合作良好，已完成階段任務。

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  • 前國防部副部長柯承亨。（資料照，記者劉信德攝）

    前國防部副部長柯承亨。（資料照，記者劉信德攝）

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