國防部宣布31人晉升中少將
2016-12-24
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨公布卅一名將官晉升名單，包含六名中將、廿五名少將。空軍司令部政戰主任鄭榮豐、國防部通信電子資訊參謀次長室次長李廷盛、馬防部指揮官楊海明等人，都在此次中將晉升名單之列。
國防部表示，晉任中將人員計楊海明、賀政、李宗孝、李廷盛、鄭榮豐、王純雄等六員；晉任少將人員計俞文鎮、龎廣江、黃先任、張宗才、詹國義、洪虎焱、游玉堂、謝其賢、孫序華、溫學聖、林國欽、楊建基、余熙明、鄭貴明、行健華、王國強、張世行、張守珩、張元哲、張大偉、顏有賢、董中興、宋力強、黃文淡、濮寶龍等廿五員。人令於明年一月一日生效。
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