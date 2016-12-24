馮世寬：潛艦研發先行 再決定國造外購

2016-12-24

監院巡察政院 關注國防外交

〔記者施曉光／台北報導〕監察院全體監察委員昨日巡察行政院，據監院外交及僑政委員會召集人包宗和會後轉述，對於我國參與國際組織所面臨的困境，外交部長李大維坦承，我國如要參與其他國際組織，「除非獲得北京方面的允許，否則確有相當困難。」

李大維：北京阻撓我參與國際組織

監察院長張博雅昨率領全體監委巡察行政院，就許多社會關注議題提出意見，並建議修正五十九項法規。結束巡察之後，張博雅與監院七個常設委員會召集人召開記者會說明。

包宗和表示，近期我國推動參與國際組織所面臨的困境及挑戰，主要受到兩岸關係的變化、中國在各類型國際組織的影響力漸增強，以及美國總統當選人川普的亞太政策轉變等因素影響，他建議政府應思考如何與中國大陸展開善意對話及溝通，務實推動參與國際組織及相關活動。

包宗和轉述，李大維回應表示，中華民國在國際間的困境，主要受限聯合國大會第二七五八號決議，以及中國在國際間堅持的「一中原則」，除已參與的APEC等國際組織外，我國如果要參與其他國際組織，「除非獲得北京方面的允許，否則確有相當困難。」

據轉述，李大維還說，川普的確將對亞太地區帶來許多未知變數，我國將加強經貿整合及各種雙邊談判，並重新統整外交戰略資源，以利應對新的國際局勢。

監院國防及情報委員會召集人陳慶財轉述指出，國防部長馮世寬針對潛艦國造問題表示，潛艦研發或有相當風險，但等到研發至相當階段，或許有其他國家會主動洽談軍售，屆時潛艦國造及外購潛艦是否併行，再來做決定。

行政院長林全則說，台灣目前已有製造巡防艦艇的基礎，希望藉由政策的推動，培養民間生產力量，等中後期相關產業基礎建立後，即可順利進入「潛艦國造」進程。

至於國機國造，林全說，傳承以往IDF戰機的研發經驗及基礎，希望經由專案的推動留下經驗及人才、建立零件產業鏈，進而為新一代戰機的研發鋪路。