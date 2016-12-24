戰車翻覆4死 起訴駕駛兵

2016-12-24

檢方偵結 認定人為操作不當

〔記者李立法、蔡宗憲、黃佳琳／綜合報導〕屏東地檢署偵辦今年八月十六日陸軍五六四旅戰車翻覆墜溪釀四死案，唯一逃生倖存的戰車上兵駕駛楊炎霖事後強調是煞車及方向盤出問題肇禍，但經檢方及軍方勘驗後，排除機械故障，認定是人為操作不當才導致這起悲劇，屏東地檢署昨依業務過失致死罪起訴楊炎霖。

八軍團：尊重司法 並援引為案例強化訓練

八軍團對此指出，尊重司法偵查結果，也強調將強化訓練安全及人員教育，並援引為案例。楊員目前已回原單位服役，仍擔任駕駛兵職務，軍方也持續派員輔導，預計一○七年才到退伍年限。

背負4同袍性命 楊員曾當庭大哭

據指出，檢察官日前最後一次傳訊楊炎霖時，告知軍方及專家已排除機械故障因素，背負車上四條同袍性命的楊炎霖，積壓已久的情緒頓時潰決，當庭嚎啕大哭。

陸軍第八軍團裝甲第五六四旅戰車第二營第三連八月十六日參與三軍聯訓基地「聯勇操演」實彈預演任務結束後，楊炎霖駕駛CM11（勇虎）型戰車從恆春鎮網紗溪橋前斜坡頂以低速檔由北往南順坡而下，行駛至坡底欲左轉過橋時，戰車卻失控墜溪翻覆。

意外發生後，楊炎霖從駕駛座艙口爬出僅受輕傷，但車內其他四人包括車長中尉排長吳得瑋、副車長射手下士陳秉逸、裝填手一兵張志偉及安全軍官上士陳世坤，卻逃生不及喪命。

據了解，四名死亡的軍士官家屬尚未與楊員達成和解，四人因公死亡後將先由軍保保險金支付賠償金，若家屬還有意見，八軍團也會持續派員處理後續事宜。

此案經屏東地檢署歷時四個月調查後昨天偵結，全案詢問軍方部隊及相關演習人員九十一人次，另就事故戰車進行動、靜態測試及拆解檢驗、重建模擬事發過程等作為共十七次，認定是人為操作不當所釀成的悲劇。

檢方指出，楊炎霖為大學機械科系畢業，經戰車駕駛訓練合格，駕駛戰車行經案發地點已超過十次，對地形及路線甚為熟悉，檢方的事故模擬及勘驗過程，楊員常配合到場說明，始終咬定是煞車出問題。

但主任檢察官陳韻如表示，肇事戰車事前檢查均合格無停用缺失，經測試變速箱、煞車、相關機械作用及履帶運轉等系統，認無明顯異常足以導致戰車翻覆情形，因此排除煞車或機械故障與該事故因果關係。

檢方認為是楊員下坡欲左轉過橋時，發現角度不足，本應倒車重新修正角度，卻踩踏油門往左偏轉欲直接進入網紗溪橋，同時踩煞車箝制油門力道，卻造成左轉角度不足，致右側履帶前端輾壓到橋面上西側護欄，此時楊員未倒退駛離護欄，卻採取打空檔、踩油門往左原地轉向方式，使得戰車右後方往外偏移，最後重心不穩，致戰車往右翻落網紗溪。

檢方表示，被告犯後始終未坦認犯行，又未與被害人家屬達成和解，建請法院處適當之刑。