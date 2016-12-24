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年金分區座談 將討論四「地板」方案

2016-12-24

〔記者蘇芳禾、黃邦平／台北報導〕國家年金改革委員會即將舉行分區座談和國是會議，外界關注改革十八％優存時，退休公教等「基本生活保障」問題，國家年金改革委員會副召集人林萬億昨表示，目前討論過的四種「地板」方案，都會列入分區座談的方案中，讓大家評估討論，選擇最佳水準基本生活保障。

為讓老年人或弱勢者的經濟安全得以保障，在改革十八％優惠存款的同時，年金改革也將設立基本生活保障額度。林萬億指出，月領低於基本生活保障額度者，不砍十八趴，不會受到改革影響，而高於此「地板」者，也不會一刀砍，而是逐年或逐步調降，讓大家有適應期，這不違反蔡英文總統說的「盡早讓十八趴走入歷史」。

至於軍人的年金改革，則將單獨設計，不納入本次國是會議討論。

對於所謂「地板」的基本生活保障標準，銓敘部曾於立法院答詢時提出四種方案，包括最低基本工資（明年起為二萬一○○九元）、年終慰問金（最高二萬五○○○元）、中低收入戶最低生活費乘以二（今年度為二萬二八九六元）、依大法官釋字第二八○號解釋（不低於委任第一職等最高本俸加專業加給，共三萬二一六○元）。

至於「天花板」方面，林萬億說，勞保的投保薪資上限，前陣子才剛剛調高到四萬五八○○元，所以現階段應該不會處理。對於所得替代率，之前有人建議七十％，也有人建議六十％，這些都可討論。

監督年改聯盟 批林萬億打造均貧

不過，「監督年金改革行動聯盟」發表聲明，指控林萬億根本在打造「均貧時代」，完全不懂制度、隨便發表言論，政府放任一位社會學者主導所謂的「年金改革」，是棄全國軍公教警消努力於不顧，「若繼續任由一個人以放話來主導改革，是凸顯政府之無能專斷、破壞憲政體制。」

聯盟強調，政府是軍公教的雇主，卻背棄法律基本原則，是要讓毀約合理化，如今透露的四個「地板」方案均以「最低生活所需」為標準，會讓軍公教警消們在老年時毫無所依。

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  • 退休公教「地板」年金四方案

    退休公教「地板」年金四方案

  • 行政院政務委員林萬億召開「年金改革會議」記者會，會中針對年金改革做詳細說明。 （記者王藝菘攝）

    行政院政務委員林萬億召開「年金改革會議」記者會，會中針對年金改革做詳細說明。 （記者王藝菘攝）

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標題：年金分區座談 將討論四「地板」方案


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