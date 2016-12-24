中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴

2016-12-24

「停止執行」聲請 台北高等行政法院駁回

〔記者楊國文、施曉光／台北報導〕國民黨不滿黨產會決議認定中投、欣裕台兩公司為國民黨附隨組織，要求禁止處分財產而聲請三件「停止執行」案，台北高等行政法院昨認為該處分「核屬黨產條例上具有重要意義事項之認定」，且並無難以回復的損害或急迫性，將國民黨等三件停止執行聲請案均駁回；仍可抗告。

國民黨：已影響股東權益 將提抗告

國民黨回應，將依法向最高行政法院提起抗告；中投董事長陳樹則說，中投、欣裕台公司會在收受法院正式裁定書，諮詢委任律師專業意見後，再決定是否依法提起抗告。

國民黨強調，自從黨產會做成處分之日起，中投、欣裕台的日常營運就已發生嚴重影響，涉及兩公司的融資、財務、營運等事項，都發生嚴重的拖延，對股東權益已有嚴重影響。

黨產會調查認定中投與欣裕台為國民黨附隨組織，要求禁止處分兩公司財產，並於四個月內向黨產會申報財產。國民黨、中投、欣裕台各向北高行提出行政訴訟，並聲請三件停止執行案。

北高行：黨產條例具重要意義事項認定

北高行昨裁定理由指出，該院審酌原處分是「中投、欣裕台公司為國民黨的附隨組織」，是就國民黨是否實質控制中投、欣裕台人事、財務或業務經營的支配方式及法律關係為認定，「此為黨產條例上具有重要意義事項之認定」，雖直接影響國民黨等聲請人在法律地位的法律效果，但並無不能回復情形。

裁定指出，綜觀相關事證，原處分難以發生難以回復的損害或有急迫性，認定不符聲請停止執行要件，將三件聲請停止執行案均駁回。

至於中投等兩公司是否為國民黨附隨組織？北高行指應由本案實體訴訟做判決認定。

繼國民黨提確認中投和欣裕台公司股權並非不當黨產的聲請停止執行案，遭北高行上週駁回後，上述裁定是國民黨第二度敗訴。

不過，國民黨針對永豐銀帳戶、九張台支等共八．二億資產被凍結，聲請停止執行案，上月初北高行裁定本案訴訟確定前應停止執行，黨產會提出抗告，仍遭最高行政法院駁回確定。此外，北高行上週裁定黨產會在本案訴訟確定前，應停止將中投、欣裕台股權收歸國有，至今雙方在黨產訴訟各有勝負。

針對黨產案，國民黨等共提出十六件行政訴訟案，八件本案實體訴訟都尚未開庭審理，八件停止執行中，七件已做出裁定。