中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴
「停止執行」聲請 台北高等行政法院駁回
〔記者楊國文、施曉光／台北報導〕國民黨不滿黨產會決議認定中投、欣裕台兩公司為國民黨附隨組織，要求禁止處分財產而聲請三件「停止執行」案，台北高等行政法院昨認為該處分「核屬黨產條例上具有重要意義事項之認定」，且並無難以回復的損害或急迫性，將國民黨等三件停止執行聲請案均駁回；仍可抗告。
國民黨：已影響股東權益 將提抗告
國民黨回應，將依法向最高行政法院提起抗告；中投董事長陳樹則說，中投、欣裕台公司會在收受法院正式裁定書，諮詢委任律師專業意見後，再決定是否依法提起抗告。
國民黨強調，自從黨產會做成處分之日起，中投、欣裕台的日常營運就已發生嚴重影響，涉及兩公司的融資、財務、營運等事項，都發生嚴重的拖延，對股東權益已有嚴重影響。
黨產會調查認定中投與欣裕台為國民黨附隨組織，要求禁止處分兩公司財產，並於四個月內向黨產會申報財產。國民黨、中投、欣裕台各向北高行提出行政訴訟，並聲請三件停止執行案。
北高行：黨產條例具重要意義事項認定
北高行昨裁定理由指出，該院審酌原處分是「中投、欣裕台公司為國民黨的附隨組織」，是就國民黨是否實質控制中投、欣裕台人事、財務或業務經營的支配方式及法律關係為認定，「此為黨產條例上具有重要意義事項之認定」，雖直接影響國民黨等聲請人在法律地位的法律效果，但並無不能回復情形。
裁定指出，綜觀相關事證，原處分難以發生難以回復的損害或有急迫性，認定不符聲請停止執行要件，將三件聲請停止執行案均駁回。
至於中投等兩公司是否為國民黨附隨組織？北高行指應由本案實體訴訟做判決認定。
繼國民黨提確認中投和欣裕台公司股權並非不當黨產的聲請停止執行案，遭北高行上週駁回後，上述裁定是國民黨第二度敗訴。
不過，國民黨針對永豐銀帳戶、九張台支等共八．二億資產被凍結，聲請停止執行案，上月初北高行裁定本案訴訟確定前應停止執行，黨產會提出抗告，仍遭最高行政法院駁回確定。此外，北高行上週裁定黨產會在本案訴訟確定前，應停止將中投、欣裕台股權收歸國有，至今雙方在黨產訴訟各有勝負。
針對黨產案，國民黨等共提出十六件行政訴訟案，八件本案實體訴訟都尚未開庭審理，八件停止執行中，七件已做出裁定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 亞洲新灣區產業白皮書 國發會3個月後出爐
- 提前選黨主席惹議 洪秀柱：下週再討論
- 反同婚人士連署罷免時 黃國昌仍在宣傳婚姻平權...
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 老天賞「烏金」 南方澳漁船海撈12萬尾
- 男持假鈔購毒想「黑吃黑」 反遭狠砍10餘刀重傷
- 舊鞋送愛非洲 亞餐募得8千雙
- 嚐過日本獨盟的苦 陳品捷：球褲自己縫、吃飯沒有肉
- 韓職》「日本殺手」老將奉重根 與LG雙子續約2年
- 高市吸毒人口田野調查 服務業比例達4成
- 伊波拉新疫苗 100％打敗病毒
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 被問到父親 林靖恩終於淚崩說這句話...
- 下週另一波東北季風增強 跨年夜下探16度
- 宋新妮拚子踢鐵板 大姨媽來了聖誕禮落空
- 月薪嬌妻真實情節上演 婚姻契約卻讓女子崩潰
- 台塑汽、柴油 下週不調漲
- 台北就服處下週有徵才活動 薪資上看75K
- 剁骨刀砍警倒地 廚師判9年半
- 沈文程獲選台東高中傑出校友 高歌最高潮竟被消音
- 利比亞泛非航空 遭劫機至馬爾他
- 台化停爐…看見星星 魏明谷：讓我感動
- 員林攜手大葉 創「潮」美食
- 為聽障生開扇藝術窗 潘元石獲頒台南文化獎
- 【第三屆台灣動畫盃】台、日10短片競賽 觀眾掌聲定輸贏
- 臥室搭溫室 種出40株大麻
- 不羈吳建豪 混搭音樂單純快樂
- 林書豪大戰詹皇 今日賽事預告與轉播
- 全台首家LINE咖啡館 熊大妹萌樣誘客
- 警執勤影音資料 警署禁私自PO網
- 實習生立大功！ 菜鳥警擊斃恐攻主嫌
- 製造業來投資 明年增6千個職缺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws prompt post office, bus firms to mull cuts
- Jolin錦榮情變 閨密洩「大男人」是分手主因
- 彰化加油站旁紡織廠大火 濃煙竄天像火山灰噴發
- 蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出
- 台中花毯節熱鬧開幕 22公頃「花現樂園」繽紛浪漫
- 柏林卡車恐攻主嫌 宣誓效忠IS
- 新台幣、證照設計納入本土元素 復興商工學生有想法
- 中國首都在台灣？強國網友自我安慰：起碼堅持一中
- 全國大掃毒 海陸空共查獲近百公斤毒品
- 斯里蘭卡57公尺高耶誕樹 挑戰世界紀錄
標題：中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email