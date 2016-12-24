黨主席選戰提前開打？新移民聯誼 洪、吳、郝同台

2016-12-24

〔記者施曉光／台北報導〕一場由親藍的中華兩岸民族藝術文化交流協會所主辦的「新台灣之子歲末迎新聯誼活動」，讓爭取明年連任的國民黨主席洪秀柱以及另外兩位可能競爭對手前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌三人難得同台，引發外界選戰提前開打聯想。

面對媒體詢問為何「突然跑來？」在洪、郝之後，約下午一點鐘才抵現場的吳敦義，趕緊拿出邀請函說明，他是應邀前來參加，並強調事前幕僚就在邀請函上註明建議抵達時間下午一點；對於媒體追問，為何事前沒有通知？他反問，「為什麼每個行程都要公開？」

至於媒體問洪、郝兩人是否快要「打起來」了？吳敦義笑著說，「不會吧，我覺得不會。」

上舞台抱洪 「郝」尷尬

先到現場的洪秀柱在致詞後入坐席間，郝龍斌才抵達，一開始兩人毫無互動，各自與旁人聊天，直到洪受邀上舞台，站在裝有輪子的板車上，配合氣功表演者表演「肚皮拉車」，此時，洪向台下的郝招手邀請一起參與，洪、郝兩人「同車」畫面，板車行進過程中，洪秀柱雙手拉著郝龍斌的手，擺在腰際，被一旁的主持人形容為「同舟共濟」，讓現場氣氛頓時充滿政治味。

面對媒體關切兩人互動情形，郝龍斌強調自己與洪「無話不談」，洪秀柱則怪媒體製造紛爭，而且在兩人旁邊，讓他們連說悄悄話都不方便。