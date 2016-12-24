提前選黨主席惹議 洪秀柱：下週再討論
2016-12-24
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱在爭議聲中強勢主導週三中常會通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，引來黨內各方質疑，洪秀柱昨出席「新台灣之子歲末迎新聯誼活動」時受訪表示，許多中常委沒來開會，所以很多話沒聽清楚，因此下週中常會將再做更多的討論。
提前選黨魁 「是姚江臨建議」
洪秀柱致詞時表示，新移民在台灣生活雖然會有許多困難，但不要怕，要想辦法解決，然後話鋒一轉，意有所指地說，就像她現在也面臨很多困難，「我們要改變，我們要改革，一定會受到很多挫折、阻撓，只要心中無私、無我，勇往直前，目標正確，就努力進前。」
對於連勝文在臉書表態質疑並暗批黨因洪秀柱更加分裂，導致親痛仇快，洪秀柱受訪時回應，「這是誤會」，她希望黨內任何的會議，只要有身分的人，都應該來開會，來開會，才能了解說些什麼，如果不來開會，就不知道所有的訊息。
有關國民黨中常委姚江臨打算委請去年幫前立法院長王金平打贏黨籍確認訴訟的律師許英傑提告，洪秀柱表示非常遺憾，她並透露，其實黨主席選舉投票時程會提前，是姚江臨的建議，黨中央原本還沒想到應該在五月投票，是姚提醒要搞清楚，應該是在五月投票，黨中央才把所有法令、規章找出來，詳盡檢查後發現確實如此，因此一切是按黨章規定辦理。
對於許多中常委揚言下週中常會要翻案，以及連勝文的質疑，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，本案只是「回歸黨章、建立制度」，如果黨內有不同意見，就依遊戲規則辦理，依民主原則討論。
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