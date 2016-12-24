洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳敦義轟影響團結
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱二十一日在爭議聲中強勢主導中常會通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，可能成為洪秀柱爭取連任的競爭對手，前副總統吳敦義、黨副主席郝龍斌昨異口同聲提出質疑，吳認為這影響黨的團結形象，需要大大地檢討；郝認為這在民主制度上是有檢討空間，黨中央應拿出善意與高度，重新討論本案。
黨中央規劃將明年黨主席選舉時程提前，並改變黨代表選制（黃復興黨代表席次併入各縣市黨部），對此，二十多名中常委在週三中常會上集體缺席杯葛，黨中央則施鐵腕強渡關山，引發黨內風暴。
吳敦義：要依規矩辦 黨需要檢討
吳敦義與郝龍斌出席「新台灣之子歲末迎新聯誼活動」時，不約而同向黨中央開砲。
吳敦義表示，以他近十幾年來擔任國民黨秘書長、行政院長、副總統等職務，應該頗為了解國民黨中常會的議事規矩，「一定要依法定規矩來辦，只要依法，無論對或不對，好或不好，大家依規定來做，就不會有各種批評反對的聲音，『這對黨的團結形象，需要大大做一個檢討！』」
吳還說，黨有黨的規矩，多少人數到齊，或到什麼樣的比例才能開會，會議才算有效，這是規矩，「如果沒有規矩，就不能成方圓」，凡事應該就依規定辦理，多溝通、多協調。
郝龍斌：黨應拿出善意 重新討論
郝龍斌質疑，中常會共有四十位成員，當天中常委來的人數不到四分之一，這在民主制度上是有檢討的空間，如果在中常會不能爭取到四十人的支持認同，如何讓民眾有感？他呼籲所有中常委都參加下週的中常會，針對制度一起來討論，凝聚共識後再公布，黨中央也應有此善意與高度，重新討論。
連勝文：權勢壓制異議 令人反感
除吳、郝兩人，國民黨中央委員連勝文也在臉書質疑洪秀柱，強調自己曾支持洪，但自從本週中常會之後，黨內友人開始湧現「吾愛柱柱姐，更愛國民黨」的聲音，「我真的希望，當權者能夠不忘初衷，了解黨內人心不平之處，讓國民黨因為主席而更加團結，而不是因為主席而更加分裂，終究導致親痛仇快的局面！」
連表示，看到國民黨過去數年中，許多令人失望與不滿的事情，尤其是黨內高層對不同意見，逐漸用壓制取代溝通協調，或是匿名放話，或是擅改制度，打自己人，種種做法，令人反感。
連勝文還說，週三中常會的場景，「真的讓我傻眼了」，這種以權勢壓制黨內不同意見，強行變更制度的場景再度上演，只是過去的受害者，變成了現在的當權者。
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