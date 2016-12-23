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大綠小綠之爭 蔡：年輕綠委應多露臉

2016-12-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨天中午與陳亭妃、高志鵬等民進黨立委在總統府餐敘。據轉述，對於近日「大綠小綠」之爭，蔡總統昨特別提到，時代力量立委很年輕，年輕的黨籍立委要多露臉。

蔡總統提到，改革與經濟齊頭推動，但現在改革的聲浪被放大，看不到政府在經濟的努力，明年上半年要持續改革，年金改革等重大議案完成後，經濟的努力就會被看到。

總統府本月初已安排兩批立委入府與總統吃便當，未來陸續還將與不分區立委等人餐敘。

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  • 據悉，總統蔡英文在餐敘時提到，要年輕的民進黨立委要多露臉。（本報資料照）

    據悉，總統蔡英文在餐敘時提到，要年輕的民進黨立委要多露臉。（本報資料照）

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