追思鄭南榕》 政院核定4月7日言論自由日

2016-12-23

〔記者李欣芳／台北報導〕為追思自由時代週刊創辦人鄭南榕在廿七年前的四月七日，為爭取台灣言論自由自焚殉道，行政院長林全昨核定內政部提報，訂定每年四月七日為「言論自由日」，希望藉此讓國人了解言論自由的意義與價值。林全並指示相關部會明年規劃舉辦相關活動，這也將是蔡英文政府首度為追思鄭南榕舉行的相關活動。

林全表示，民主與自由是台灣的基本價值，也是許多前輩努力爭取而來的輝煌成果。一九八九年四月七日鄭南榕先生為了爭取言論自由所做的個人犧牲，開啟了日後改革的契機，也喚起國人對言論自由的重視，行政院已核定內政部所報訂定每年四月七日為言論自由日。

蔡英文總統今年四月七日尚未就任前，出席鄭南榕殉道廿七週年紀念追思會時表示，執政後會兌現承諾，將四月七日訂為言論自由日。

林全昨主持行政院院會時表示，請內政部、國防部、教育部、法務部與文化部等相關部會，妥為規劃推動相關業務或舉辦活動，並邀請立委或各界有關人士參加相關活動，在明年四月七日言論自由日，從不同層面的豐富內涵，詮釋言論自由的真諦，促使台灣民主再一步深化。