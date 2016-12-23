| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 政治

追思鄭南榕》 政院核定4月7日言論自由日

2016-12-23

〔記者李欣芳／台北報導〕為追思自由時代週刊創辦人鄭南榕在廿七年前的四月七日，為爭取台灣言論自由自焚殉道，行政院長林全昨核定內政部提報，訂定每年四月七日為「言論自由日」，希望藉此讓國人了解言論自由的意義與價值。林全並指示相關部會明年規劃舉辦相關活動，這也將是蔡英文政府首度為追思鄭南榕舉行的相關活動。

林全表示，民主與自由是台灣的基本價值，也是許多前輩努力爭取而來的輝煌成果。一九八九年四月七日鄭南榕先生為了爭取言論自由所做的個人犧牲，開啟了日後改革的契機，也喚起國人對言論自由的重視，行政院已核定內政部所報訂定每年四月七日為言論自由日。

蔡英文總統今年四月七日尚未就任前，出席鄭南榕殉道廿七週年紀念追思會時表示，執政後會兌現承諾，將四月七日訂為言論自由日。

林全昨主持行政院院會時表示，請內政部、國防部、教育部、法務部與文化部等相關部會，妥為規劃推動相關業務或舉辦活動，並邀請立委或各界有關人士參加相關活動，在明年四月七日言論自由日，從不同層面的豐富內涵，詮釋言論自由的真諦，促使台灣民主再一步深化。

廣告
  • 蔡英文總統曾承諾，將四月七日訂為言論自由日。（資料照／記者朱沛雄攝）

    蔡英文總統曾承諾，將四月七日訂為言論自由日。（資料照／記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：追思鄭南榕》 政院核定4月7日言論自由日


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.