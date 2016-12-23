追思鄭南榕》 政院核定4月7日言論自由日
2016-12-23
〔記者李欣芳／台北報導〕為追思自由時代週刊創辦人鄭南榕在廿七年前的四月七日，為爭取台灣言論自由自焚殉道，行政院長林全昨核定內政部提報，訂定每年四月七日為「言論自由日」，希望藉此讓國人了解言論自由的意義與價值。林全並指示相關部會明年規劃舉辦相關活動，這也將是蔡英文政府首度為追思鄭南榕舉行的相關活動。
林全表示，民主與自由是台灣的基本價值，也是許多前輩努力爭取而來的輝煌成果。一九八九年四月七日鄭南榕先生為了爭取言論自由所做的個人犧牲，開啟了日後改革的契機，也喚起國人對言論自由的重視，行政院已核定內政部所報訂定每年四月七日為言論自由日。
蔡英文總統今年四月七日尚未就任前，出席鄭南榕殉道廿七週年紀念追思會時表示，執政後會兌現承諾，將四月七日訂為言論自由日。
林全昨主持行政院院會時表示，請內政部、國防部、教育部、法務部與文化部等相關部會，妥為規劃推動相關業務或舉辦活動，並邀請立委或各界有關人士參加相關活動，在明年四月七日言論自由日，從不同層面的豐富內涵，詮釋言論自由的真諦，促使台灣民主再一步深化。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 詐團搞軍事化 業績差「罰寫騙詞」
- 4千公頃訓練場 美軍歸還沖繩
- 小貨車「飛車過溝」掉進草叢 駕駛不見了
- 月領35K 產學合作實習存百萬不是夢
- 菲爾普斯重磅雙10 斷台銀4連勝
- 看不見未來 無奈退出企排聯賽
- 槍殺俄大使兇手 曾8次負責保護土耳其總統
- 好像空襲... 日本新潟大火 140屋毀
- 有聲有色超擬真 性愛機器人明年問世
- 諸羅山盃少棒賽》仙台教頭色川冬馬 周遊列國野球人
- 自由廣場》台灣高教需要大翻轉
- 澳網打假 總獎金飆到11.6億
- 苑裡流動廁所出借 挨批一國兩制
- 敢！影后全祼 只為考驗人性
- 拚澳網大紅包 盧彥勳泰國熱「肌」
- 脫小褲褲賺小費 沒關門算猥褻
- 總預算未把關 公督盟：縣議會自我閹割
- 蔡政府北市首例公辦都更案 過關
- 7旬翁買遊戲點數 店員阻詐
- 自由談》邦交剃光頭，台獨奮起時
- 終止連12漲 北市土地公告現值跌2.43％
- 美近年最大規模擴軍 中軍事專家：可能派遣亞太制中
- 朵朵小語 釋懷
- 答應亡母會顧弟…十步當一步衝上樓搏匪
- 后的男人 錦榮花邊新聞沒停過
- 爸媽扮耶老 憨兒開心抱禮物
- 國中小行動學習 苗縣獲5獎
- 2016耶誕專輯3-6：耶誕動物派對！
- 假醫師被逼婚 盜領女友存款落跑
- 林葦茹戴情侶錶 調戲小鮮肉 骷顱頭天勢錶再度登台 張瀚元見女神 內心直發抖
- 2016耶誕專輯11：掌握耶誕，你少了這一款？
- 李安同學郭建宏 當選華視總經理
- 人氣王換他 朱億宗「粉」意外
- 宜蘭30輛無障礙小黃 最快明年7月上路
- 重返手機市場？Nokia控蘋果侵權
- 煞到黑美人 阿公還說被騙沒關係
- 博士揪團開社企 教香園有機處理廚餘
- 大四正妹變藝廊老闆 ４個月賺80萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：追思鄭南榕》 政院核定4月7日言論自由日
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分