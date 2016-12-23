洪心腹再批郝 郝辦諷：刷存在感

2016-12-23

〔記者林良昇／台北報導〕明年國民黨主席選舉日程爭議，讓黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌之爭山雨欲來，洪營心腹、國民黨文傳會副主委毛嘉慶週三中常會前槓上郝龍斌，引起郝怒斥是「放冷箭」。毛昨表示，郝可以不必以權勢壓人，以新聞操作修理黨工；郝辦發言人游淑慧則回嗆，毛身為黨內副主委卻攻擊副主席，是想刷存在感。

為表達對黨中央將明年黨主席選舉日提前的不滿，廿多名中常委在週三的國民黨中常會上集體缺席抵制，黨中央則施鐵腕強渡關山，引起黨內不滿，甚至有中常委揚言提告。

在週三的針鋒相對後，毛又發文，稱洪秀柱上台後已允許大鳴大放，「肯說話總比射暗箭好」，他根本沒點名是誰，「大可不必如此羞怒」，並奉勸「若要人不知」，光明磊落絕對勝於事後以權勢壓人。

游淑慧昨受訪表示，沒有人有那麼大本事，可以讓四分之三的中常委一起杯葛黨中央，疑心生暗鬼，真不知年輕人哪有這麼多陰謀論，年輕人想靠批評郝來「刷存在感」的心態，她很了解。打低別人、墊高自己的方式也碰過不少。

游淑慧指出，黨內聘用的員工一直用猜忌和攻擊語言挑撥黨內高層關係，「真的是好奇怪」。外界都知道毛嘉慶是主席的核心高層，「誰有本事能以權勢壓毛嘉慶？」

毛嘉慶昨晚在臉書發文進一步嗆說，郝龍斌在一場「匪夷所思」的聚會後，氣急敗壞到在中常會指責看到他聚會的人，以郝的輩分和權勢，有必要如此嗎？想選黨主席「一定要用這種起手式嗎？」