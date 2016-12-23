國民黨魁提前改選惹議》郝龍斌：應符民主程序 洪秀柱：回歸黨章行事

2016-12-23

〔記者簡惠茹、陳建志／綜合報導〕國民黨中央規劃黨主席提前改選，並在廿多名中常委缺席中常會杯葛下強硬通過提案，戰火持續延燒。國民黨副主席郝龍斌昨在宜蘭批評，此事有爭議，下週中常會應以民主程序再作討論。黨主席洪秀柱在台中受訪時則說，中常會雖然出席人數不理想，但仍依法定程序通過，這不是刻意將選舉提前，一切「回歸黨章，建立制度」；對於有人揚言要翻案，洪說：「多溝通、照章行事。」

國民黨主席選舉，過去都是在七、八月舉行，這次在黨中央主導下，提前到五月廿日舉行。前天中常會處理該項提案，但有廿六位中常委串聯，以不出席的方式想讓會議流會，沒想到黨中央還是通過該項提案，引發姚江臨等中常委抨擊出席人數未過半，揚言下週翻案。

洪秀柱昨應修平科大學生會邀請進行演講，演講前受訪表示，該項議案原希望透過中常會討論做最後定案，雖出席人數不理想，但是依照法定的程序通過。她說，若外界不瞭解願盡力說明，不是刻意將選舉提前，而是回歸黨章第十七條規定辦理，並且建立制度，讓未來黨主席任期有一致的時間。

郝龍斌昨走訪宜蘭時則指出，選舉要符合民主程序，前天中常會出席人數不足情況下，貿然通過會有爭議，應在下週中常會仔細討論相關議程，民主與團結同樣重要，沒有民主就沒有真正團結，作為黨的主要負責人，必須維持制度合理性。

郝龍斌也意有所指地說，「如果每天想著黨主席，什麼事都不能做」，若黨的士氣不好，不能體會民意需求，不能接地氣，誰當黨主席都一樣，做民眾有感的事，獲得多數人認同，國民黨才有希望。這次反核災食品公投連署過程，是國民黨整合地方、扎根基層的起步。