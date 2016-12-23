74億第二預備金 立院凍結一成

2016-12-23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕明年度中央政府總預算編列第二預備金七十四億元，立法院財政委員會昨日審查時，朝野立委質疑二備金已淪為年度經常性支出，中央部會進駐新莊副都心、司法官退休退養給付都動支，甚至被濫用在修理高檢署外圍牆，最後通過凍結十％，要有實際需求、專案提報財委會後才能解凍。

至於中央補助直轄市及縣市政府一六二三億元預算部分，鑑於地方財源不足，在財政部長許虞哲說明後，朝野立委並未刪減，照列通過。