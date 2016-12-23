藍委棄守 黨產會預算一毛未刪
2016-12-23
〔記者楊淳卉、陳建志、林良昇／綜合報導〕立法院內政委員會昨審查行政院不當黨產處理委員會明年度預算，藍綠爭吵不休。但最後因國民黨立委同意不刪預算，黨產會五五五二萬元預算一毛未刪，形同「棄守」。國民黨召委陳超明會後表示「沒有退讓」，但坦言若刪預算，又會被批是護黨產、反改革。
僅凍結業務費142萬
黨產會明年度預算共編列五五五二萬元，昨內政委員會僅凍結「黨產處理業務」十％、共一四二萬元，黨產會專案報告後始得動支，其餘均照列。
雖然藍委有提出刪減、凍結部分黨產會預算的提案，但最後都未堅持。陳超明表示「沒有退讓，而是抱著理性態度」，國民黨立委主張不依賴、迷戀黨產，若凍結或刪除預算，又會被批評是維護黨產、反改革。
行政契約破局 顧立雄批洪沒把黨工權益放第一
對於國民黨與黨產會日前擬定行政契約卻破局，黨產會主委顧立雄受訪時也感慨表示，黨產會協商時的立場，就是盡力保障黨工權益，「遺憾洪主席沒把黨工權益擺在第一」，他也要讓各界了解，到底是誰沒照顧黨工權益。
洪秀柱：黨產會違憲追殺 只能兵來將擋
洪秀柱昨則對外界認為因為她不承認詹啟賢和黨產會的協議內容，才導致行政契約破局提出澄清，她強調，這是誤解，詹忍辱負重和對方談了幾次，並將結果帶回黨內，檢視這些協商結果是否可行，只是很可惜在這些結果還沒確認前，黨產會就已經決定將中投等收歸國有。洪指出，遺憾民進黨政府繼續以非法、違憲的方式進行追殺，被迫只能「兵來將擋，水來土掩」。
此外，國民黨十一月僅發半薪，甚至連十二月薪水可能也將比照，國民黨黨工自救會昨再到監院陳情，認為金管會主委李瑞倉、銀行局長王儷娟，就日前國民黨台支本票被凍結所產生影響市場安全與交易安全的重大事件怠忽職守，提出檢舉。
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