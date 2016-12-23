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接見南韓新任駐台代表 總統：盼台韓區域安全對話

2016-12-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨接見駐台北南韓代表部新任代表楊昌洙，蔡總統除期待台韓建立更完整、全方位的對話機制，包括區域安全會議在內。

總統致詞時指出，為了亞太地區的繁榮與和平，台韓間有更深入合作必要性。事實上，台灣和南韓有相似的民主化歷史與經濟發展的軌跡，也同樣在亞太區域安全的議題上扮演重要角色。期待台韓間能建立更完整、更全方位的對話機制，包括政府間往來及智庫所舉行的各種區域安全會議，我方都願意跟南韓一起來努力。

蔡總統說，台韓也是緊密的貿易和投資夥伴，應繼續推動經貿相關協定的進展。尤其「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」的洽簽，下月將在台北舉行第四次會議，樂見該互惠互利的協定能盡早完成。

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  • 總統蔡英文（右）22日接見駐台北韓國代表部新任代表楊昌洙（左），除期待台韓建立更完整、更全方位的對話機制，並盼能儘速洽簽「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，深化雙邊經貿。（總統府提供）

    總統蔡英文（右）22日接見駐台北韓國代表部新任代表楊昌洙（左），除期待台韓建立更完整、更全方位的對話機制，並盼能儘速洽簽「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，深化雙邊經貿。（總統府提供）

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