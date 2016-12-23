缺基層尉官 國防部擬延服役年限
〔記者涂鉅旻、蕭婷方／台北報導〕國防部「全募兵」政策正式定調，由於志願役士兵編現將在今年底達到全軍士兵九十％目標，民國一○七年起，不再徵集八十二年次以前役男服一年兵役，屆時未服役者改服替代役。
不過，國防部也坦言，受少子化等因素影響，國軍初階尉官招募狀況不佳，因此打算修法，延長尉官服役年限，並推動各項加給增加誘因，解決基層軍官不足問題。
規劃七項加給 增加募兵誘因
國防部長馮世寬昨赴立法院外交國防委員會，針對募兵成效提出專案報告。馮受訪時再度打包票表示，後年可達全募兵目標，「我很自信地答覆，二○一八年我們不再徵兵。」
不過，國防部報告坦言，受少子化影響，加上基層軍官任務繁重、工作負荷大，補充不易，一○二年志願役軍官編現為八十六．六％，但今年十二月下滑至八十一．九％，今年軍官招募達成率也僅六成左右。
民進黨立委羅致政昨質詢指出，現制少、中尉服役年限為十年，上尉為十五年，他建議基層軍官服役年限應適度調整，他也將提案修法。對此，馮世寬說，國防部已在研究此案。軍方官員表示，預計在下會期提出相關修法。
民進黨立委呂孫綾質詢時問：「募兵成效是否如期達標？」國防部人事次長徐衍璞表示，我國志願役士兵編現今年底可達全軍士兵九十％，「兵絕對沒問題」，雖近年初階尉官招募狀況不如人意，但會加強措施提升人數。
國防部報告也指出，擬推動「第二階段戰鬥部隊加給」、「網路戰勤務加給」、「電展室情報職務加給」、「儀隊勤務加給」、「戰航管勤務加給」、「尉級軍官志願役加給」及「尉級軍官士官留營慰助金」，增加募兵誘因。
根據國防部的資料顯示，上述七項加給總預算約二十二億元，符合條件的官兵，每月每項可多領三千元至一萬元不等。
未服常備兵役 擬強制服替代役
此外，由於後年起八十三年次後役男僅需接受四個月常備兵役軍事訓練，願服役期達半年的替代役者可能大減，役政署長林國演表示，考量替代役男人力需求，將研擬配套措施，若人力不足，將透過修法，替代役男不採現行「申請抽籤制」，規劃只要未受四個月常備兵役軍事訓練者，就要強制服替代役。
林國演說，未來將初步與各級需用機關溝通、評估，先調整需用員額才會拍板定案。
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