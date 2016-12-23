2020年共軍鎖台? 馮世寬：國軍能獨力突破封鎖

2016-12-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部日前向立法院提出「中共軍力報告書」指出，中國可在二○二○年完成「對台用武全面性作戰能力整備」，解放軍退役中將王洪光日前更嗆，兩岸二○二○年前如爆發衝突，解放軍奪台將「以小時計」。對於中國軍事封鎖與威嚇，國防部長馮世寬昨表示，國軍有信心也有能力靠自己突破封鎖。

共機若數量增加 將有相對兵力因應

國防部「中共軍力報告書」內容指出，中國犯台可能時機包括台灣宣布獨立、明確朝向獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、海峽兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣事務、外國兵力進駐台灣等，且中國持續要求解放軍「如期於二○二○年前完成對台用武全面性作戰能力整備」。

國防部「五年兵力整建」報告也指出，將強化資訊作戰能力、匿蹤、無人化、精準彈藥前瞻發展、提升彈道飛彈防禦能量、敵方飛彈突襲後高存活戰力，並落實國防自主因應。

馮世寬昨赴立法院外交及國防委員會報告募兵成效，民進黨立委王定宇昨質詢表示，對於中國解放軍揚言封鎖台灣，有無因應措施？馮世寬說，雖此問題具機敏性，但國軍可突破這種封鎖，且「有信心也有能力」，靠國軍自己就可以因應。

王定宇進一步指出，解放軍近來常以台灣高山、島嶼做為中國戰機背景拍照，如中國進一步擴大機隊數量，或飛進我國防空識別區，該如何因應？國防部作戰及計畫參謀次長室次長姜振中表示，中國軍機並未飛進台灣防空識別區內，如闖入會有相關因應措施。假如中國機隊編隊數量增加，國防部會全程監控，並有相對兵力因應。

中國退將狂語 立委促馮找退將反嗆

國民黨立委徐志榮也說，中國退役將領稱可在短期內消滅台灣，他建議馮世寬不須多言，找個退將出來講四個字：「放馬過來」即可，「國軍不是被嚇大的」。馮聞言說：「委員，我對你的這個指導非常敬佩。」