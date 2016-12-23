甲車遭港查扣後 星拒李翔宙入境

2016-12-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕在我國代訓的新加坡「星光部隊」數輛「Terrex AV-81」八輪裝甲車上月結束演訓後，海運回新加坡途中遭香港海關查扣，沒想到此事發生至今不到一個月，傳退輔會主委李翔宙欲到新加坡拜會海外榮民，卻在出發前遭星國告知無法入境，外界研判，可能和星國考慮李過去服役軍方、國安單位的身分較敏感，為避免多餘政治解讀，才拒李入境。

對此，退輔會官員昨僅說「沒有評論」，未直接否認此事。

據悉，李翔宙此行目的原是受「泰王山地計畫基金會」之邀訪問泰國，也因我國首批到泰北農耕的前福壽山農場場長宋慶雲日前過世，李也計畫向宋的家屬致意，原訂出發時間為十二月底，但在泰國行之前，李翔宙還打算先到新加坡拜會我國海外榮民。退輔會方面也透過管道取得星國的同意，但李出發前卻突然被打回票，告知李無法入境新加坡。

由於在台灣代訓多年的新加坡星光部隊，十一月底在台灣完成演訓後，當月廿三日藉由商運模式將數輛「Terrex AV-81」八輪裝甲車運回新加坡，卻在途經香港時被當地海關查扣，李翔宙在此事之後被新加坡拒絕入境，也引發外界聯想。