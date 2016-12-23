小邦交國 許信良：對台灣不重要
2016-12-23
〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕聖多美普林西比宣佈與我國斷交，亞太和平基金會董事長許信良昨受訪時表示，「這些小邦交國對台灣來說一點都不重要」，台灣也不用為了跟一個小國斷交覺得挫敗。許認為，台灣有多少邦交國，「其實取決於中國大陸態度」，因此更重要的是如何經營美中等大國關係。
聖國斷交 台灣減少負擔
許信良說，會影響我們生存發展的，才是台灣應該優先考慮的國家利益。在這樣的思考下，就算台灣沒有任何一個邦交國，「對台灣生存發展也一點關係都沒有」。
許信良提到，台灣擁有多少邦交國不是台灣自己能決定，中國如果有興趣，把台灣所有的邦交國都拿走，台灣也沒有選擇，但同時也會因此減少負擔，「對我們是好事」。許分析，川普上任後，美中將會進入一段新的對抗關係，因此台灣如何處理美中關係，才是攸關台灣生死存亡的關鍵。
對兩岸關係，許信良認為，蔡英文總統對兩岸關係是採取非常務實理性的態度，不會刻意挑釁中國核心利益，也不會踩中國紅線。兩岸未來如何發展，端看「中國怎麼處理台灣關係」。
呂秀蓮籲重建外交策略
前副總統呂秀蓮昨出席「民主台灣人有話說」記者會受訪時表示，外交逆流已開始啟動，大家最好做好因應準備，並用創新思維，重新建構台灣的外交策略。她也認為，「九二共識」必須走入歷史，建議蔡總統主動要求北京一起來創造「二○一七民共新共識」。
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