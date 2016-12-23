焦點評論》誰怕剃光頭？
記者鄒景雯／特稿
中國到今天還沒想明白，邦交國對於台灣的民心影響，特別是新生世代的世界觀來說，早就已經脫離了（或者說根本難以理解）冷戰時期的刻板，改以更務實、甚至更突破的態度在看待。
最近，北京傳聲筒藉著聖多美斷交宣稱：如果再如何，台灣外交的最終結局就是「剃光頭」（邦交數變成零），就是典型的平行思維；說明雙方不僅僅是有著台灣海峽屏障其間的地理距離而已，這種彷彿處在不同時空的異次元世界，才是彼此最遙遠的隔閡。
說得白話一點，「一個中國」原本不是問題，之所以成為問題，是「中華民國」的權力當局及其子民，當年不願意被中華人民共和國所取代，從而在聯合國展開長期的鬥爭，即使一九七一年「中華民國」被逐出聯合國，亦未曾止歇。一九七二年美中上海公報簽署以降的一系列脈絡，也無不緊扣於此；因而，「兩個中國」在國際間打起互奪邦交國的金錢外交戰役。換言之，這是中華人民共和國與「中華民國」的宿怨。
二○一六年的今天，台灣再次政黨輪替，多數選票選擇本土政黨上台，在其支持者的要求下，新政權無法再承接華獨（或漸統）政黨與中國共產黨之間的曖昧，國共稱之為共識，結果中國卻延續其與在野之國民黨的既有矛盾，以減少「中華民國」的邦交國數，作為對台懲罰，這不正是非常可笑的邏輯錯亂？也因為如此，台灣多數民意當然淡定無感，反而有「慢走不送」的祝福。
其實，真正才應該對打掉「中華民國」國際承認具有世仇身分的，是今天將與中共中台辦主任張志軍，進行兩黨對話的國民黨副主席陳鎮湘，及其所率黨務、智庫等這群國民黨人。北京應該把他們當作一個觀察指標。
如果，自認一個中國就是「中華民國」的這群人，當面對聖多美事件無動於衷，比較急切洽商藍八縣市的利多問題，那麼中華人民共和國更可以判斷：連中華民國信徒都不在意「中華民國」是不是中國了，那在台灣還有什麼一中市場？
按照這事實推演下去，北京就算要把承認「中華民國」的邦交國給「剃光頭」，干台獨啥事？請問又有什麼關係？
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標題：焦點評論》誰怕剃光頭？
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