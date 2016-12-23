林正義：中國若改變思維 有助兩岸穩定

2016-12-23

〔記者彭琬馨、廖千瑩、林良昇／綜合報導〕聖多美普林西比與台灣斷交後，成為新政府上任後第一個斷交的邦交國，陸委會副主委林正義昨日表示，中國在面對不同風格的民進黨政府，假若能改變傳統思維，明白真正的力量不是來自武力威脅或口頭上的壓制，「真正的力量有時是沉默」，對兩岸關係穩定會有很大的幫助，這也是台灣能思考的方向，如何利用「柔和的舌頭」來折斷「堅硬的骨頭」。

林全：政府採務實外交

林正義昨出席由亞太和平基金會與外交事務學院主辦的論壇時指出，接受九二共識的前總統馬英九，在二○○八年就職典禮上曾說過，「只有台灣在國際上不受到孤立，兩岸關係才能向前發展」；林認為，台灣的對外關係、國際空間若持續受到打壓，兩岸關係勢必也不會朝向正向發展。

林正義也提到，北京面對主張維持現狀、用語謹慎的民進黨，若持續以打壓國際空間步步進逼，可能「會面臨台灣內部更大團結力量」，這也是為什麼總統府在與聖國斷交後，會發表類似談話的原因。

行政院長林全昨也對台聖斷交表示，政府採取務實外交作法，無論有沒有邦交的國家，都希望建立一些實質與友善的經濟關係；同時希望在既有邦交國裡，多做一些對當地建設或對國家發展有幫助的資源及援助，「不完全以金錢作唯一考量」。

中方否認金錢誘迫聖國

中國則對總統府批評大陸趁勢操作「一中原則」、陸委會指大陸以金錢「誘迫」聖國提出反駁。中國外交部發言人華春瑩稱，一個中國原則豈能用金錢作買賣？中國從不拿原則作交易，台灣相關言論是「以小人之心度君子之腹」。