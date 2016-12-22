查黨產 顧立雄：不只問李 也要問馬

2016-12-22

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕立法院內政委員會昨審查黨產會明年度預算，國民黨立委柯志恩詢問，黨產會曾約談國民黨前投管會主委劉泰英，現在追查中廣之仁愛路帝寶土地案，為何不約談時任黨主席李登輝？是否為選擇性辦案？黨產會主委顧立雄表示，「不會排除約談任何人」，若有必要「不用說是李登輝要問，連馬英九也要問」。

為審查黨產會預算，國、民兩黨團均祭出動員令，首度赴立院備詢的顧立雄受訪時自嘲，「感覺要戴著無形的鋼盔」，準備好接受挑戰。

不過，雖有半數國民黨立委登記發言，但質詢內容僅環繞在黨產會人事派任、行政訴訟、行政契約等，未觸及核心的黨產爭議。國民黨團總召廖國棟直言，黨中央未提供相關資料，「黨團怎麼詢問？」國民黨副主席詹啟賢與黨產會擬定行政契約一事，他直到媒體報導才知情，讓黨團成員有點進退失據。

對於國民黨立委批評黨產會「訴訟三連敗」，已失去正當性；顧立雄則說，台北高等行政法院是對「國民黨所有中投及欣裕台股權為不當取得財產」之處分，及兩公司股權收回國有之處分，進行是否停止執行的裁定，無關勝訴或敗訴。

時代力量立委林昶佐則反轟國民黨，竟願大手筆預付九百萬元律師費打訴訟，顧則說，黨產會一年編列律師費七十三萬九千元，國民黨的策略就是盡可能提訴訟，目前已累積十七件訴訟，預期未來還會更多。

針對國民黨副主席詹啟賢主動找上黨產會協商擬定「行政契約」未果一事，顧立雄解釋，他曾與詹啟賢數度見面，詹也再三保證是受國民黨主席洪秀柱授權，雙方協商，詹回去不只向洪報告，「還有跟幾個前主席報告」。顧也說，行政契約一事經媒體披露後，詹啟賢曾致電向他道歉，並解釋「如果訂行政契約，雙方都會有壓力」。

國民黨行管會主委邱大展透露，國民黨在接受政治獻金、特別黨費後，目前為止有八千多萬元現金，但黨工十二月薪水仍無法發全薪，只能發半薪。