吳敦義否認表態參選黨魁
2016-12-22
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨明年將進行下屆黨主席選舉，傳出前副總統吳敦義已向台中地區黨代表表態，願意投入黨主席選戰，吳敦義昨特別發出聲明，稱他沒參加台中地區黨代表餐會，自然也無所謂的「表態」。
國民黨中央將明年黨主席選舉時程提前二個月，讓黨魁之爭提前開跑；外傳吳敦義上週六晚間與台中地區黨代表餐敘時，鬆口表態將投入下屆黨主席選舉，讓支持者大受鼓舞。
吳敦義昨卻發出聲明否認已經表態參選，吳指出，他並未出席所謂台中地區黨代表餐會，也不知道有該餐會，既然沒參加，就沒有所謂的表態。
在發出否認表態參選黨魁的聲明後，吳敦義和夫人蔡令怡帶著湯圓，送暖給在黨產會前抗爭的黨工，稱在冬至送湯圓是一種鼓勵和致意，並批黨產會超越法律和憲法，違背民主法治國家的核心價值，霸凌國民黨。
吳敦義被問到，這時對黨工送暖，會引發選黨主席的聯想，吳則推說，都不要聯想，還講冷笑話：「聯想是手機的名字。」
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