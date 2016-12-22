《冷眼集》選制變革 加深權鬥
2016-12-22
記者施曉光／特稿
國民黨中央昨與廿六位中常委在議事規則上鬥法，結果掌握黨機器與議事規則解釋權的黨主席洪秀柱，在最後只剩下五位中常委的情況下，以霸王硬上弓的方式，闖關通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，中常委則打算循司法救濟扳回局面，雙方這場鷹瞵鶚視的政治攻防，背後主因其實難脫本土派與非本土派的權鬥本質。
一般外界都把爭議聚焦在黨魁選舉，但讓絕大多數反對派中常委最不滿的，還不是黨主席選舉要提前舉行，而是攸關這些人切身選舉利益的黨代表選制變革。
洪秀柱陣營假高舉黨務改革之名，要修改下屆黨代表選舉辦法，將黃復興黨代表席次併入各縣市黨部合併選舉，採「同一票匭、統一計票」，將明顯稀釋本土派黨代表票源，直接或間接影響到這些中常委。
透過提前選舉，除了讓黨魁選舉競爭對手招募新人頭黨員，無預警提前到明年一月廿日「封關」，讓敵方措手不及，也避免新黨員稀釋目前比較有利的黨員結構。而將八萬六千人的黃復興大軍打破，滲入各縣市黨部一般黨員投票，則可稀釋本土派票源，有利於拔除反洪勢力的本土派中常委地方樁腳（黨代表），進而決定明年七月由黨代表票選產生的中常委選舉結構，這才是引發這些中常委高度危機意識的主因。
某位本土派中常委直言，以後國民黨中常委恐難看到本省的，將幾乎全是外省的。
另基於選舉戰術考量，洪陣營擺明不願明年黨魁、黨代表選舉與地方黨部主委直選合併舉行，無論挺吳（敦義）或挺郝（龍斌）的中常委都在質疑，不論提前選舉或要大家幫忙募款的額度，黨中央都在未經中常會討論情況下就對外宣布，反而九月全代會通過的地方黨部主委直選案，至今未聞樓梯響。
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