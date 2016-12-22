國民黨中常會簽到人數 黨中央「拗」過半

2016-12-22

〔記者施曉光／台北報導〕在廿六位中常委串聯抵制下，國民黨中常會昨雖依中常會議事規則，簽到人數未符過半法定人數，但是黨中央仍硬要援引內政部所訂「會議規範」，強調符合過半人數，卻不敵媒體與黨內質疑，被迫三度說明，數字還出現落差，最後才勉強自圓其說。

至於中常委「請假」人數，也引發質疑，黨中央稱有十四人請假，遭中常委游家富質疑，參與串聯抵制開會的廿六位中常委，沒有人請假，還嗆聲「叫他們拿出請假單來！」但文傳會副主委胡文琦以事涉隱私、恐觸個資法為由，拒絕提供請假者名單。

文傳會副主委唐德明先在中常會後記者會上指出，四十位應出席者中有十三人請假、未簽到十三人，在出席者十四人中，中常委廖萬隆、謝坤宏分別委託呂謦煒、厲耿桂芳簽到，且歷屆中常會都是根據內政部頒訂的「會議規範」第四條規定，中常會屬「永久性集會」，「應到人數，以全體總數減除因公、因病人數計算之」，因此「應到人數（四十）扣除十三人請假後，廿七人的半數為十三．五人，簽到及代簽名出席十四人超過半數。

隨即引來媒體質疑，中常會議事規則有法定半數規定（以主席、副主席及中常委總額半數為法定人數），為何要引用「會議規範」？唐德明一開始還反問，有這樣的規定嗎？更由於謝坤宏告訴媒體，並未委託代簽，唐只好中斷記者會，回去找答案。

數十分鐘之後，唐德明第二度解釋，雖然有中常會議事規則，但是其中並未針對因公因病如何處理有所規範，因此才會引用「會議規範」。

至於謝坤宏質疑未委託他人簽到，唐德明解釋，主席宣布開會時，出席人數為十四人，但那是厲耿桂芳主動幫謝坤宏代簽後告知議事人員，由於謝未委託代簽，因此簽到人數只能算十三人，不過，原本只有十三人請假，中常委吳志綱後來有打電話請假，在請假人數增加到十四人的情況下，應到四十人扣除請假十四人後為廿六人，法定半數仍為十三人。

但此話一出，立即遭媒體質疑，真實簽到人數只等於法定半數，未符超過半數規定，此時唐德明十分尷尬，只好再度中斷說明，回去重新研究。

經歷半個多小時後，改由胡文琦說明，強調唐德明第二次說明的數字沒錯，但黨中央認定厲耿桂芳與謝坤宏過去已有約定，如果誰沒出席中常會，就幫忙彼此代簽，而且約定代簽有案可查，民法規定，口頭承諾就算委託成立，因此厲耿桂芳的代簽仍具效力，簽到人數為十四人，符合過半規定。