被爆與杯葛派常委聚餐 郝︰遭放冷箭

2016-12-22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨明年黨主席選舉「前哨戰」火熱開打，廿六位中常委昨串聯抵制召開中常會通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，傳有意參選下屆黨主席的副主席郝龍斌中午剛好與其中幾位杯葛派中常委聚餐，又恰被黨主席洪秀柱兩位嫡系子弟兵撞見，其中之一的文傳會副主委毛嘉慶在臉書貼文質疑「這是什麼居心？」郝龍斌稍晚則反擊說「黨內沒有互信，隨便猜忌，甚至背後放冷箭。」

洪子弟兵撞見 發文「什麼居心」

由於洪尋求連任黨主席的態勢明朗，郝被視為可能主要對手，雙方陣營近來攻防不斷，提前點燃黨魁選舉戰火。

毛嘉慶在臉書表示，中午用餐巧遇某位副主席與七、八位中常委，巧的是，餐後的中常會，這些常委只來了二位，其一找盡方法杯葛議事，其他的全數失蹤，「請問，這是什麼居心？」

對此，郝龍斌出席中常會時意有所指說，「我自己感覺為什麼現在我們黨部，乃至於中常會今天會是這個樣子！最關鍵的原因就是沒有互信，然後隨便猜忌，甚至背後放冷箭。如果我們真正用這樣的力量去對民進黨，我覺得我們黨早就起來了！」

郝︰聽中常委訴苦 並勸出席會議

郝幕僚還透過與媒體聯繫的LINE群組還原餐會狀況指出，郝進去三分鐘，突然有兩位男士逕自打開包廂門，然後又離開，郝在被告知是黨部人士後，就前往打招呼。

郝龍斌則說，幾位中常委邀他吃飯，主要是去聽他們講一些不滿，他剛好要謝謝這些人在公投連署上的協助，這些中常委主要不滿就是覺得不被尊重，一個案子未經中常會通過，甚至內容都還不知道，結果就先公布了，雖然只是草案，卻給人家的感覺就是定案了，同時也提到十九全通過地方黨部主委直選，但到現在都沒有執行；他也理解一些中常委不準備來開會，但他勸他們來開會。

郝龍斌說，現場有兩位中央黨部的同仁，他還特地與他們打招呼，結果就有一位發臉書，說他召集很多位中常委舉行餐會，不曉得這中間是什麼居心，但大家都知道他向來做事光明磊落，「本來我們做主席、副主席，就應該多跟中常委們溝通交流！」