陳建仁：政務官退休金 未來會砍比較多
2016-09-22
〔記者陳鳳麗／南投報導〕副總統陳建仁昨到中興新村參加地方政務研究班結訓典禮，對於近來不同階層對年金改革、轉型正義的不同批評，他致詞時強調，轉型正義不是互鬥，若人民內心傷痕不能平復，社會就難以前進；中央與地方政府是一體的，政務官要像「沾滿羊群氣息的好牧羊人」，沾滿人民的氣息，才能了解人民的需求。
兼任總統府國家年金改革委員會召集人的陳建仁表示，人民非常關心年金改革問題，「政務官未來退休金可能會被砍得比較多」，但他強調，未來要透過科技、精算和數據等方式，設計出最好的方式，讓不同階層的差距減少。
推動轉型正義不是互鬥
陳建仁也說，政府要開始推動的轉型正義，並不是「互鬥」，而是政府若不能撫平人民內心傷痕，社會就無法前進，因此要透過轉型正義，讓人民真正做到彼此諒解、包容和忍耐等，而這些改革都必須由下而上進行。
陳建仁表示，台灣對外面臨全球經濟衰退、區域整合等問題，對內有人口老化、貧富差距大、面臨轉型正義等問題，中央和地方政府須不分彼此，對外加強全球與區域連結；對內以創新、就業、財富分配等方式改善經濟體制，中央到地方團結且有效率地為人民解決問題。
陳建仁把年金改革、全民健保、長期照護，稱為解決人口老化的「鐵三角」，並指老人若能健康在地老化，每月生活基本費用約是一萬九千元。
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