「政務併事務」退休金 政院也要改

2016-09-22

擬以在職期間平均月俸重新計算

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕國民黨早年執政時通過的政務官併事務官計算退休金年資，以及國民黨黨職併公職計算支領退休金，引發自肥爭議，涉及人數逾七百人，行政院著手推動改革，政院高層昨表示，政務官併計事務官年資支領退休金，與黨職併公職支領退休金相同，政院一樣要砍，具體做法可思考以在職期間平均月俸來重新計算退休金。

政院官員也表示，將全面調閱資料，清查「政務併事務」、「黨職併公職」等人數，不僅黨職併公職不合理，早年政務官做滿二年可合併事務官的年資支領退休金同樣不合理，應該改革。

行政院長林全前天表明有關「黨職併公職」、「政務併事務」及退休軍公教月退俸改為按月支領等三項議題，將列入優先處理項目。行政院將邀人事行政總處等機關會商改革內容，政務委員林美珠昨表示，將先把相關法規調出來，並研究法規內容，再具體討論如何處理。

含黨公職併計 牽涉逾七百人

據了解，有關政務官併事務官計算退休金年資爭議，在六十一年二月五日制定「政務人員退職酬勞金給與條例」之初，已有任滿二年可併計事務官年資領取一次退職金之規定，同年十月廿六日訂定的「退職政務人員一次退職酬勞金優惠存款辦法」，又明訂支領一次退職酬勞金者可享十八％優惠存款，到了七十四年十一月廿九日進一步修正該條例第四條規定，增列可領月退職酬勞金。

官員表示，相關規定已在九十三年廢止，包括廢止十八％優惠存款，但先前確有政務官併事務官計算支領退休金的情況，這個不合理情況應有所處理。

由於目前有五百多位退職政務人員，適用九十三年廢除的「政務人員退職酬勞金給與條例」領取退職金，加上黨職併公職的公務人員有二百卅三人、政務人員十人，因此政院這波「政務併事務」、「黨職併公職」的改革對象，將牽涉至少七百人。

有關「黨職併公職」的改革，政院規劃黨職年資不得併入公職年資計算，至於「政務併事務」的改革，政院將進一步研議。

針對「黨職併公職」問題，民進黨發言人楊家俍表示，長期以來，國民黨將黨職併入公職的做法，侵占國家資產，違反社會正義，「國家資源不應該用在造福單一政黨國民黨黨工的身上」，民進黨支持政府改革的決心與立場。