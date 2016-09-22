| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

回歸正常制度 司改會支持

2016-09-22

〔記者溫于德／台北報導〕對於修法廢除特偵組一事，民間司法改革基金會執行長高榮志昨認為，站在司改會立場，更精確的講法，應是「讓特偵組回歸正常制度」，將檢察官回歸到所屬檢察署，司改會支持這項做法。

高榮志也批評前檢察總長黃世銘，「辦案全力集中在某些人，沒有相對機關可監督，就會造成濫權」。

如何協同辦案 未來重要課題

高榮志說，特偵組檢察官回歸地檢辦案，「能否協同辦理？如何協同？」是未來重要課題，「協同」意指具有如土木、會計或商業等專才的檢察官，若回歸原本地檢署協助辦案是好事，但回歸後，若原屬於南部地檢署的檢察官具某項專才，而北部地檢署需要跨署協助辦案，此時則考驗政府行政效率，畢竟辦案講求動作快，迅速掌握證據，才能確實抓到人。

檢察官改革協會創辦人、新竹地檢署檢察官陳瑞仁認為，特偵組檢察官的特色在於沒有結案壓力，能夠專心偵辦複雜案子，回歸地檢後，若特偵組檢察官不用分案或分辦較少案件，恐怕會引起原本一審檢察官不滿，這些則是待解決的問題。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：回歸正常制度 司改會支持


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.