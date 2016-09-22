回歸正常制度 司改會支持
2016-09-22
〔記者溫于德／台北報導〕對於修法廢除特偵組一事，民間司法改革基金會執行長高榮志昨認為，站在司改會立場，更精確的講法，應是「讓特偵組回歸正常制度」，將檢察官回歸到所屬檢察署，司改會支持這項做法。
高榮志也批評前檢察總長黃世銘，「辦案全力集中在某些人，沒有相對機關可監督，就會造成濫權」。
如何協同辦案 未來重要課題
高榮志說，特偵組檢察官回歸地檢辦案，「能否協同辦理？如何協同？」是未來重要課題，「協同」意指具有如土木、會計或商業等專才的檢察官，若回歸原本地檢署協助辦案是好事，但回歸後，若原屬於南部地檢署的檢察官具某項專才，而北部地檢署需要跨署協助辦案，此時則考驗政府行政效率，畢竟辦案講求動作快，迅速掌握證據，才能確實抓到人。
檢察官改革協會創辦人、新竹地檢署檢察官陳瑞仁認為，特偵組檢察官的特色在於沒有結案壓力，能夠專心偵辦複雜案子，回歸地檢後，若特偵組檢察官不用分案或分辦較少案件，恐怕會引起原本一審檢察官不滿，這些則是待解決的問題。
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