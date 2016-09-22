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陳德銘逼我對九二共識表態╱陸委會︰溝通對話 才是處理問題關鍵

2016-09-22

〔記者林良昇／台北報導〕台灣參加國際組織屢受中國打壓，中國海協會長陳德銘在接受新加坡媒體專訪時表示，蔡英文總統沒有對九二共識或兩岸同屬一中做出明確表態，海協會與海基會無法協商，台灣參加國際會議或多邊活動的可能也不存在；陸委會昨回應表示，「溝通與對話」才是處理問題的關鍵，不願意看到不利於兩岸人民福祉及台海區域和平的舉措。

我國參與聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（COFI）會議，遭中國逼離場，帕運代表團徽遭中國施壓改成黨徽、國際民航組織（ICAO）邀請函尚未收到，遭中國施壓，陳德銘則在接受星媒專訪時稱，沒有九二共識，台灣參加國際會議或多邊活動的可能也不存在。

陸委會昨發出新聞稿，回復「中國大陸海協會負責人」。陸委會強調，兩岸互動交流與台灣國際參與攸關人民的權益福祉，國際社會均正面看待，呼籲中國大陸務實展現善意，不要架設任何互動的政治性前提，「溝通與對話」才是處理問題的關鍵，才能化解分歧、累積信任，才有利於兩岸關係的穩健開展。

陸委會表示，有尊嚴地參與國際組織及活動，是我方的權利與義務，也是台灣民眾期盼。國際社會長期歡迎與支持台灣有意義參與國際組織與活動，並樂見兩岸在國際場域友善互動，任何不利於兩岸人民福祉及台海區域和平的舉措，我方都不願意看到，對於台灣釋出的善意，中國大陸應認真理解與回應。

陸委會認為，當前兩岸關係存在務實發展的可能契機，兩岸正常的往來互動有助於增加兩岸人民感情與福祉，也有利於全球功能性議題合作的完善運作。政府已表達爭取參與今年國際民航組織（ICAO）大會的意願，也提出願意與對岸溝通、尋求支持的良意，希望兩岸互信互助，共同開創兩岸新局。

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