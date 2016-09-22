中國施壓FAO逼我官員離場 外交部抗議
2016-09-22
〔記者呂伊萱、林彥彤、蘇芳禾／台北報導〕我國農委會漁業署兩名官員七月出席在羅馬舉行的聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（COFI）會議，因中國施壓遭主辦單位驅離出場。外交部昨表示，已請駐義大利代表處致函給FAO，就此歧視性待遇提出嚴正抗議。
外交部在抗議信函中強調，我國為遠洋漁業大國，一向重視並遵守國際漁業規範，我方人員透過國際組織與會，是基於專業、務實的態度，希望對全球海洋資源永續發展做出貢獻，盼望FAO能跳脫侷限，做出有利各方的決定。
農委會也表遺憾 曹啟鴻批中國野蠻
農委會昨也表達「深切遺憾」與「嚴正抗議聲明」，強調中國不應以政治思維打壓我國參與攸關全民利益的國際組織及會議，希望中國不要做出傷害台灣人民感情及破壞兩岸關係良性發展的事。
農委會主委曹啟鴻痛斥：「我國僅是以民間身分參加，也會遭受打壓，中國簡直是野蠻國家！」他強調，「海洋不是某些國家的」，「地球村」的時代，大國、小國也應該像大魚、小魚生活在一個海洋一樣共存，廿一世紀的新地球應以整個環境生態彼此依存，中國也應該遵守這個原則，不應打壓台灣。
漁業署署長陳添壽指出，這項會議兩年一次固定在義大利舉辦，未來漁業署還是會繼續努力、積極參與。
民進黨發言人楊家俍昨也表示，中方阻撓我國的國際參與，不但損害與會人士的權益，亦徒增國人的負面觀感，不利兩岸關係的發展，民進黨表達嚴正抗議，並支持我政府向主辦單位交涉，確保我國格與平等參與之權利。
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