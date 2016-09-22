美眾院外委會主席 挺我參加ICAO

2016-09-22

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿一日報導〕國際民航組織（ICAO）召開大會前夕，美國眾院外委會主席羅伊斯發表聲明支持台灣參與今年的大會。他表示，台灣去年就有六千萬的旅客，是國際航空網絡的重要成員，但台灣在負責設定國際航空標準的ICAO卻沒有一席位置。

羅伊斯表示，由於他在二○一三年提出的法案，台灣得以參加第卅八屆的國際民航組織大會，面對廿七日召開的第卅九屆大會，他要強調對台灣參與ICAO的支持。做為東亞最繁忙的空域，台灣毫無疑問地應該有管道接收最近的民航安全的科技與標準，這關乎公共安全。

美國「航太週刊」則在今天刊出駐美代表高碩泰強調台灣今年必須參與ICAO大會的專文。高碩泰說，台灣於二○一三年被以貴賓身分邀請出席ICAO年會，被視為是一次成功並與ICAO宗旨吻合的發展。做為東亞最繁忙的空域之一，將台灣包括在ICAO會議裡有助改善亞太的民航飛行並確保乘客安全。

華府新成立的智庫「全球台灣研究中心」今天由資深研究員安大維發表文章指出，每年九月聯合國大會召開期間，總有推動台灣參與聯合國的團體在為台灣發聲，台灣因為地緣政治的因素在國際參與上受限，中華人民共和國不願意其他國家承認台灣的主權。

曾在國務院處理政軍事務的安大維說，在目前政治氛圍下，台灣的領導人應將心力放在中階的功能性組織和草根性組織，因為美國對台灣參與這類國際組織有更多支持，中國的阻力也較小，像是世衛組織、國際刑警組織、國際民航組織和東協投資論壇等，因為功能性明確，國際社會可以因台灣的參與受益。歐巴馬總統就簽署了一項國會通過的法案，要求行政部門研究台灣以觀察員身分參與國際刑警組織的可能性。