自評100分惹議 馮世寬︰打給國軍的分數

2016-09-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬昨赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，由於馮上任後接連遇到海陸憲兵虐狗案、雄三飛彈誤射案、CM11坦克翻覆案，立委昨問馮自評幾分？馮則回答「一百分」。但他隨後解釋，這是「打給國軍的分數」。

對此，國民黨立委呂玉玲痛批馮「自我感覺良好」，因為自雄三飛彈誤射案、虐狗案，以及馮個人失言、神隱，「你有扛起責任嗎？」馮聞言，拉高音量說：「（打一百分）那是給自己的自信！」他要告訴官兵他可領導國軍的決心。

呂玉玲繼續批評，雄三飛彈誤射的家屬補償尚未協調完畢，戰車翻覆案也無相關報告，「這四個月反省、檢討了什麼？」如自我感覺良好下去，國防體制恐雜亂無章。但馮不滿地回道：「不可能！他們（官兵）會越來越好，我有自信把他們帶好！」

呂也質疑，近期協助風災復原的官兵吃白飯配罐頭，顯示國軍後勤運補問題，但馮不悅地表示，大家都在努力救災，為何要提此小問題，「我們官兵統統沒飯吃嗎？」兩人不斷交鋒。

民進黨立委陳明文也問馮為何打自己一百分，這麼有自信？馮說，他帶領這麼多將領、官兵，如救災時，連他自己都沒有自信，如何帶領官兵？雖一個人的評分由他人評斷，但要讓國軍官兵看到，部長是有自信的。

陳明文追問，是否這「一百分」不是打給自己的分數，而是打給國軍的分數？馮世寬立即表示認同：「委員你說得很對。」

民進黨立委呂孫綾則建議，馮世寬未來如果面對類似問題，可答說：「對國軍的努力我打一百分，對自己的表現沒設限。」

國民黨立委江啟臣則問馮世寬，認為自己做最好及最不好的事情為何？馮說，做最好的是「維持兩岸和平」，官兵接受他的領導，他的命令可達基層；最需要改進者，是「適應媒體的批評」。他也說，國防戰略主軸是「維持兩岸和平，精進訓練國軍。」