軍艦成寶可夢補給站？軍方也納悶

2016-09-22

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕總統蔡英文昨赴高雄海軍新濱碼頭參加海巡艦成軍典禮，卻傳出在該軍事禁區內，成功級巡防艦「班超艦」和康定級巡防艦「西寧艦」，竟然都有手機遊戲「Pokemon GO（精靈寶可夢）」補給站，且上述二個補給站名稱被命名為「班超軍艦」、「超級飛彈」。對此，軍方指出，上述班超及西寧兩艦昨天未停泊在該碼頭，將進一步了解為何有補給站圖示。

雖國軍開放官兵在營區特定地區、特定時間可使用智慧型手機，但不准使用熱點、照相、定位、藍芽傳輸功能，由於玩寶可夢遊戲需要開啟定位、照相功能，因此，國軍在「寶可夢」遊戲流行時，就曾透過國防部例行記者會宣布，禁止官兵在營區內玩該款遊戲。

由於「寶可夢」遊戲補給站需要玩家拍照後創點，對此事件，軍方人士指出，班超艦、西寧艦昨都未停泊在新濱碼頭，他們也很疑惑為何會有補給站，將進一步了解。