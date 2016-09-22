海巡雙艦成軍 蔡︰持續國艦國造計畫
造艦是為盡國際義務 絕非展現武力
〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署新造一千噸級台東、屏東艦昨在海軍新濱營區舉行成軍典禮，總統蔡英文親往宣達成軍令及授頒艦旗。蔡英文致詞時宣示，政府將持續支持海巡造艦計畫，並採國艦國造進行。她還強調造艦絕非展現武力，而是要善盡國際義務，祝福雙艦「揚帆萬里」。
台東艦及屏東艦以「台灣縣名」方式命名，艦身為鋼材及鋁合金材質，配攜兩部主機，具雙可變螺距螺槳、艏側推進器、穩定翼等，以利航行敏捷與穩定，未來分別配賦東部、南部地區機動海巡隊。
十艘一千噸級以上艦艇 全數到位
台東、屏東雙艦服役後，十年造艦計畫的十艘一千噸級以上艦艇全數到位，海巡艦艇達一百五十六艘，其中五百噸級以上大型艦有廿四艘，未來還有廿二艘一百噸級將陸續交艦。
蔡總統昨天登上屏東艦指揮艙視察航儀、高壓水砲及四○快砲等裝備，並在直升機甲板上觀看特勤隊示範霰彈槍射擊。
蔡英文致詞時表示，海巡艦隊再增二艘生力軍，保護國家海洋防線力量更壯大，國人安全更有保障，台灣四面環海，處在第一島鏈中心，地理位置重要，做為海洋國家更需要把資源投入在海洋巡防上，因為確保國人在海洋上生命財產安全，是我們向海洋發展的重要基礎。
她指出，近來我國周遭海域頻傳爭議，海巡署必須負起護漁工作，捍衛我國海權，因此，建立穩固的海洋力量，給海巡署更多支持，是國人共識及期許。
她說，二○○○年海巡署成立，整合政府力量及各機關事權，全力執行海域執法、海事服務及海洋事務三大核心工作，從查緝走私偷渡、維護海域秩序到保障國人海上生命財產安全，都能看到海巡人員英勇的身影。
她並宣示海巡署發展方向，包括裝備高科技化，現有水面船隻將強化指管通情系統，建立高科技偵防設備，以有效達成任務；另外就是高素質能力活用，善用軍方、警方培養出來的專業人員，平時跟警方充分配合，戰時成為保家衛國的戰力。
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標題：海巡雙艦成軍 蔡︰持續國艦國造計畫
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