鎖定「三高」人才 週末戰士擬招400人
要求高戰力、高專長、高技術
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部定調，明年將試辦「週末戰士」的後備軍人志願短期入營方案。國防部全民防衛動員室少將代主任蔡忠誠昨在立院外交及國防委員會答詢指出，明年共編一千八百萬元預算，預計招募四百名退役上尉（含）以下後備軍人，條件為退伍八年內，具「高戰力、高專長、高技術」人才，待遇比照其退伍時軍階的月薪俸，乘以一．四五倍後，換算成日薪計算。
由於外界屢拿美國國民警衛隊和週末戰士作比較，民進黨立委王定宇昨詢問，國防部希望「週末戰士」是即戰力還是後勤戰力？國防部長馮世寬答詢說，以可「投入工作者」為考量，可從事戰鬥管理、模擬機教官等工作。
蔡忠誠補充說，美國國民警衛隊有基地、營區，我國週末戰士在營服務不過夜，每日約下午五時可離營。他也強調，週末戰士絕非「兼差戰士」、「生存遊戲」。
退伍時月薪乘1.45倍 換算成日薪
至於週末戰士薪餉，國防部暫定以官兵退伍時軍階的月薪俸乘以一．四五倍，再除以每月廿二天工作日換算為日薪，但國民黨立委盧秀燕建議，應考量後備軍人身價，提高薪資增加誘因，並符合社會實情與法令，她認為，應以退伍時軍階的月薪俸乘以二倍以上為佳。馮世寬表示，國防部會再努力。
王定宇也問，如民眾投身週末戰士，雇主是否能給公假、繼續支薪？蔡忠誠表示，期盼財政部有相關配套，國防部也考慮減免雇主稅負，但雇主還是要支付員工薪水。
志願役退役 才可投身週末戰士
國防部目前規劃，只有志願役退役者才可投身週末戰士行列，蔡忠誠受訪表示，由於志願役官兵至少當過四年兵，比較符合「三高」條件。如政策執行順利，預計明年元旦開始試辦，試行一年後調整作法，並於後年定案。
至於週末戰士是否能出國、請假？蔡忠誠說，週末戰士為退伍官兵個人意願，屬志願役，並非義務役召集，擬採「半年一簽」或「一年一簽」，預計一個月召集二天，如發現簽約的官兵不符戰力、或狀況不佳，將不續約或解約。
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